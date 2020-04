Joyn erzählt ab Mai "Aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers"

© Joyn

Ab Ende Mai wird Kostja Ullmann zum Uber-Fahrer von Joyn. Die neue Serie spielt dementsprechend in Gänze in einem Auto, in dem Ullmann als Ben verschiedene Gäste chauffiert - darunter Fahri Yardim, der auch als ausführender Produzent tätig ist.



17.04.2020 - 10:42 Uhr von Kevin Hennings 17.04.2020 - 10:42 Uhr

Taxi-Fahrer dürften im Laufe ihres Berufslebens so manche skurrile Begegnung erleben. Gleiches gilt wohl auch für Uber-Fahrer - und über einen von ihnen macht Joyn bekanntlich eine eigene Serie, für die es nun auch einen Ausstrahlungsterm gibt. In der neuen Dramedy "Aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers", die ab Donnerstag, den 28. Mai bei der Premium-Version des Streamingdienst zu sehen ist, schlüpft Kostja Ullmann ("Beat") in die Hauptrolle des Fahrers, der mit verschiedensten Gästen zurechtkommen muss. Die erste Staffel besteht aus sechs Folgen.

Als Gäste sind unter anderem Fahri Yardim, Edin Hasanovic, Timur Bartels, Susanne Wolff und Pheline Roggan mit von der Partie. Ziel einer jeden Auftragsfahrt ist nicht nur der anvisierte Ort, sondern auch die individuelle Gefühls- und Lebenswelt der Protagonisten. Neben der Tatsache, dass Ben mit seinen Gästen in chaotische Momente gerät, wird er obendrein zum ersten Mal Vater - mit dem kleinen Haken, dass die Mutter seines Kindes (gespielt von Claudia Eisinger) nichts mehr von ihm wissen will.

"Der besondere Reiz der Serie lag für mich darin, mit den unterschiedlichsten Charakteren auf engstem Raum zu agieren", so Kostja Ullmann. "Durch die vielen Fahrgäste kommen in kürzester Zeit die unterschiedlichsten Probleme auf den Tisch, die Ben irgendwie zu lösen versucht. Und das wird ihm alles andere als leicht gemacht."

Joyn-Co-Geschäftsführerin Katja Hofem ergänzt: "Mit 'Aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers' haben wir einen Serienstoff gefunden, der perfekt zu uns passt: jung, frech, lustig, aber auch tiefgründig und mit neuen Perspektiven auf das Leben. Wir freuen uns diese Serie mit einem erstklassigen Cast und sehr engagierten Produzenten realisieren zu können."

"Aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers" wurde von Bon Voyage Films produziert, als ausführende Produzenten fungieren Amir Hamz, Christian Springer und Fahri Yardim. Julian Pörksen führt Regie, Manuel Mack zeichnet als Kameramann verantwortlich.

Teilen