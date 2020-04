"GZSZ" nimmt Dreharbeiten nach Corona-Pause wieder auf

© RTL

Weil ein Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ruhten die Dreharbeiten für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in den vergangenen Tagen erneut. Seit dem Morgen entstehen jedoch neue Folgen für den RTL-Dauerbrenner.



20.04.2020 - 09:28 Uhr von Alexander Krei 20.04.2020 - 09:28 Uhr

Der Nachschub ist gesichert: UFA Serial Drama hat die Dreharbeiten für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" wieder aufgenommen. Seit Montagmorgen entstehen neue Folgen des Dauerbrenners, dem damit vorerst keine TV-Pause droht. Vor fast zwei Wochen waren die Drehs wegen eines positiven Corona-Befunds eines Mitarbeiters unterbrochen worden. Es war bereits die zweite Pause, die "GZSZ" im Zuge der Corona-Krise einlegte.

Sicherheit und Hygiene hätten am Set "oberste Priorität", erklärte RTL und zitierte in diesem Zusammenhang eine Sprecherin der Produktionsfirma: "Unter aktuellsten, genauesten und strengsten Hygienemaßnahmen, die so mit Arbeitsschutzfachleuten im Einzelnen abgesprochen sind, werden die Dreharbeiten nun ab sofort fortgesetzt."

Dass UFA Serial Drama seine Soaps, zu denen auch "Alles was zählt" und "Unter uns" gehören, überhaupt weiter produzieren darf, liegt daran, dass die Dreharbeiten im Studio beziehungsweise auf abgeschlossenen Geländen stattfinden - und nicht etwa in der Öffentlichkeit, wo derzeit viele Dreharbeiten untersagt sind.





Keine Gefahr besteht unterdessen für die Ausstrahlung der 7000. Folge von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", die in der kommenden Woche in Spielfilmlänge daherkommen wird. Die Dreharbeiten für diese Folgen fanden bereits im Februar auf Fuerteventura statt und konnten daher wie geplant abgeschlossen werden. Die Ausstrahlung der Jubiläumsfolge erfolgt am 29. April um 20:15 Uhr.

