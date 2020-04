Katić und "Absentia" kehren im Juni bei 13th Street zurück

© AXN

In der ersten Staffel von "Absentia" musste die ehemalige "Castle"-Darstellerin Stana Katić ihren Entführer finden. In der Fortsetzung, die ebenfalls von Sony Pictures entwickelt wurde, ist ihr Alptraum noch nicht vorbei. Im Sommer laufen die neuen Folgen.



20.04.2020 - 11:24 Uhr von Kevin Hennings 20.04.2020 - 11:24 Uhr

Nachdem Emily Byrne (Stana Katić, "Castle") in der ersten Staffel von "Absentia" fieberhaft nach einem Serienmörder gesucht hat, der auch sie im Visier hatte, wird es in der zweiten Staffel nicht ruhiger um ihre Person. Nun steht ein Giftgas-Anschlag im Zentrum der Geschichte. Die neuen Folgen werden ab Donnerstag, dem 18. Juni ab 20:13 Uhr bei 13th Street zu sehen sein. Die insgesamt zehn Episoden werden jeweils im Doppelpack ausgestrahlt, wie gewohnt mit Originalton-Option. Im Vorfeld ist auch die komplette erste Staffel nochmal zu sehen: am 4. und 11. Juni mit jeweils fünf Folgen ab 20:13 Uhr.

So geht es konkret weiter: Emilys Ex-Mann, Special Agent Nick Durand (Patrick Heusinger), leitet die Suche nach dem Verursacher des Anschlags und arbeitet dabei mit Special Agent Derek Crown (Christopher Colquhoun) und der Profilerin, Special Agent Julianne Gunnarsen (Natasha Little), zusammen. Währenddessen bekommt Emily bei den Nachforschungen zu ihrer eigenen mysteriösen Vergangenheit Hilfe von Detective Tommy Gibbs (Angel Bonanni).

Die Ermittlungen werden zu einer Jagd nach einem Serienmörder, der aufgrund seiner spezifischen Tötungsweise "Fentanyl-Killer" genannt wird. Als er ein neues Opfer aus Emilys Umfeld ins Visier nimmt, kehrt sie zum FBI zurück. Noch ahnt niemand, dass zwischen den beiden Fällen eine Verbindung besteht, hinter der eine noch viel größere Verschwörung steckt.

Eine dritte Staffel wurde bereits bestätigt. Die eigentlich bei Amazon beheimatete Serie ist eine Gemeinschaftsproduktion von Bizu Productions in Zusammenarbeit mit Amazon Studios und Sony Pictures Television. Sony hatte die Serie anfangs für seinen Sender AXN entwickelt. Auf internationaler Ebene wurden jedoch Rechte Amazon Prime Video vergeben. So wie die ersten zwei Staffeln, wird auch die dritte Staffel in Sofia und Bukarest gedreht.

