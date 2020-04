Nach drei Jahren: NBC verkauft seine Anteile an Euronews

© Euronews

Euronews steht vor einer unsicheren Zukunft. Nach nur drei Jahren hat NBC seine Anteile verkauft. Der Schritt war nach der Ankündigung, mit NBC Sky World News einen internationalen Nachrichtenkanal starten zu wollen, erwartet worden.



20.04.2020 - 18:45 Uhr von Alexander Krei 20.04.2020 - 18:45 Uhr

Drei Jahre nach seinem Einstieg hat NBC News seine Beteiligung an Euronews wieder verkauft. Die Amerikaner waren seit 2017 im Besitz von 25 Prozent der Anteile an dem europäischen Nachrichtensender, der mehrheitlich dem ägyptischen Milliardär Naguib Sawiris gehört. NBC hatte damals rund 30 Millionen US-Dollar bezahlt. Wie die "Financial Times" berichtet, hat NBC News seine gesamte Beteiligung nun an Sawiris Media Globe Networks veräußert, dem damit 88 Prozent an Euronews gehören. Zu welchem Preis der Deal über die Bühne ging, ist nicht bekannt.

Der Verkauf kommt nicht allzu überraschend. Nach der Übernahme von Sky durch Comcast und der Ankündigung, unter dem Namen NBC Sky World News einen internationalen Nachrichtensender nach dem Vorbild von CNN und BBC World News starten zu wollen, war der Schritt erwartet worden. Vor drei Jahren sah das Vorhaben noch anders aus: Damals hatten die Amerikaner geplant, Euronews zur europäischen Ausgabe von NBC News umzubauen und auch das Logo des US-Senders zu übernehmen - ein Schritt, der bis heute nicht erfolgt ist.

In einem internen Memo, das am Montag versandt wurde, erklärte Euronews-Chef Michael Peters, dass sein Sender nun gegen das neue Unternehmen in einem hochkompetitiven Wettbewerb internationaler Nachrichtsender antreten werde. Den Erwerb der Anteile durch Naguib Sawiri bezeichnete Peters als "Vertrauensvotum für Euronews", auch wenn der Ausstieg von NBC einen schweren Schlag bedeute, weil man beispielsweise keinen Zugang mehr zu dem globalen Korrespondentennetz der Amerikaner habe.





Comcast steht unterdessen selbst vor großen Herausforderungen. Erst vor wenigen Wochen waren die Pläne für den Start von NBC Sky World News wegen der Corona-Krise vorerst auf Eis gelegt worden (DWDL.de berichtete). Sowohl NBC als auch Euronews äußerten sich zu dem Deal zunächst nicht.

