Neuauflage von "Beauty & The Nerd" startet Anfang Juni

Ab Juni setzt ProSieben donnerstags auf die Neuauflage von "Beauty.& The Nerd". In dem Format, das 2013 schon einmal zu sehen war, werden introvertierte Außenseiter umgestylt. Im Laufe der Staffel sollen auch weibliche Nerds mit von der Partie sein.



21.04.2020 - 17:08 Uhr von Alexander Krei 21.04.2020 - 17:08 Uhr

Über sieben Jahre sind inzwischen seit der Ausstrahlung der ersten und bislang einzigen Staffel von "Beauty & The Nerd" vergangen, nun holt ProSieben das Format zurück ins deutsche Fernsehen. Die neue Staffel umfasst sechs Folgen und ist ab dem 4. Juni jeweils donnerstags um 20:15 Uhr zu sehen - und damit auf jenem Sendeplatz, auf dem einst auch schon die erste Staffel lief. Aktuell sucht Heidi Klum dort noch nach neuen "Topmodels".

In sechs Folgen will ProSieben beweisen, dass sich Gegensätze anziehen. Dazu treffen sich "sieben Single-Schönheiten und sieben Single-Außenseiter", wie der Sender sie nennt, in einer Villa auf Ibiza und werden zu Paaren. Danach gilt es, die anderen Teams in einem Umstyling auszustechen. Am Ende jeder Folge muss ein Pärchen die Villa verlassen. Wer gewinnt, darf sich über 50.000 Euro freuen - was im Übrigen nur noch halb so viel ist wie vor einigen Jahren.

Bei den "Nerds" setzt ProSieben auf eine Mischung aus Magic-Karten-Sammlern, Comic-Liebhabern, Superman-Fans und einen PC-Spiele-Zocker im Priestergewand. "Was passiert, wenn diese introvertierten Außenseiter auf selbstbewusste Single-Schönheiten treffen? Harmonie oder Eklat? Flucht oder Flirt?", fragt der Sender in seiner Ankündigung.

Nur die weiblichen Nerds sucht man bei der Vorstellung der Kandidaten bislang vergeblich. Dabei hatte ProSieben-Chef Daniel Rosemann diese noch vor wenigen Wochen in Aussicht gestellt. "Neu ist, dass wir die Gender-Barriere aufgehoben haben. Die Beautys sind also nicht alle weiblich und nicht alle Nerds sind männlich", sagte Rosemann Anfang März im DWDL.de-Interview. Doch das Versprechen soll eingelöst werden. "Die ersten Nerds, die wir für 'Beauty & The Nerd' kommunizieren, sind Männer. Im Laufe der Staffel wird den Zuschauern auch der ein oder andere weibliche Nerd begegnen", erklärte der Sender auf Nachfrage.

Produziert wird "Beauty & The Nerd" von Endemol Shine Germany. Die erste Staffel hatte es Anfang 2013 im Schnitt auf etwa zehn Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gebracht. Unter heutigen Maßstäben läge das Format somit also über den ProSieben-Normalwerten.

