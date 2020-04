RTL zeigt nach "BsF International" ein "Extra"-Spezial

© TVNow/Ruprecht Stempell

Eigentlich wollte RTL im Anschluss an "Bauer sucht Frau International" eine neue Senderreihe etablieren, wegen des Coronavirus konnte die aber nicht produziert werden. Nun schiebt man kommenden Sonntag ein "Extra"-Spezial ein.



22.04.2020 - 10:56 Uhr von Timo Niemeier 22.04.2020 - 10:56 Uhr

Das Coronavirus hat Planungen von vielen Produzenten und Sendern über den Haufen geworfen. RTL wollte eigentlich nach "Bauer sucht Frau International", das in der vergangenen Woche mit überschaubaren Quoten in der Zielgruppe gestartet ist (DWDL.de berichtete), eine neue Senderreihe ins Programm nehmen, in dem es thematisch ähnlich weitergehen sollte. Reporter Ralf Herrmann sollte in der Reihe eigentlich die Bauern in den verschiedenen Ländern besuchen und "spannende Geschichten" mitbringen.

Wegen der international geltenden Reisebeschränkungen wurde daraus aber nichts, Herrmann konnte nur noch Bauer Gerhard in Südafrika besuchen. Statt einer mehrwöchigen Senderreihe gibt es daher am kommenden Sonntag, den 26. April, um 22:45 Uhr vorerst einmalig ein "Extra"-Spezial zu sehen. Neben Nazan Eckes wird das eben auch von Ralf Herrmann präsentiert. Sie moderieren die Reportagen aus Südafrika an und talken im Studio zudem mit "Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause.

