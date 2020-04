Film statt Show: RTL geht ESC-Zweikampf aus den Weg

© RTL

Wenn sich ARD und ProSieben im Mai mit ihren ESC-Ersatzshows duellieren, will RTL lieber nicht mit "5 gegen Jauch" im Wege stehen. Zu sehen gibt's stattdessen auf einen Film. Auch gegen das Finale von "The Masked Singer" setzen die Kölner auf Fiction.



22.04.2020 - 17:28 Uhr von Alexander Krei 22.04.2020 - 17:28 Uhr

Während sich ARD und ProSieben am 16. Mai mit Ersatzshows für den abgesagten Eurovision Song Contest duellieren, macht RTL einen Show-Rückzieher. Die eigentlich für diesen Abend geplante Ausgabe von "5 gegen Jauch" wird um eine Woche verschoben. Stattdessen zeigen die Kölner lieber den Spielfilm "Avengers: Age of Ultron" und damit ein Alternativ-Programm zum Show-Zweikampf.





Zudem wird RTL auch gegen das Finale von "The Masked Singer" einen Spielfilm programmieren. Wie der Privatsender jetzt angekündigt hat, läuft am kommenden Dienstag um 20:15 Uhr der US-Thriller "Escape Plan" mit Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger und James Caviezel in den Hauptrollen. Danach geht es wie geplant mit "Take me Out" und "Temptation Island" weiter.

In dieser Woche hatte RTL bereits auf "Guardians of the Galaxy" gesetzt und sich damit etwas besser geschlagen als zuletzt mit einer Rankingshow-Wiederholung - mehr als ein Marktanteil von 9,7 Prozent in der Zielgruppe war dennoch nicht drin. Zum Vergleich: Die ProSieben-Show verzeichnete parallel dazu fast vier Millionen Zuschauer und einen hervorragenden Marktanteil von 25,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen (DWDL.de berichtete).

Ursprünglich sollte bereits in dieser Woche die zweite Staffel der RTL-Serie "Nachtschwestern" anlaufen, doch weil sich "The Masked Singer" durch eine Corona-Pause um zwei Wochen nach hinten verschob, entschloss sich der Kölner Sender dazu, mit der Ausstrahlung zu warten. Die neuen Folgen sind stattdessen ab dem 5. Mai zu sehen.

ProSieben wird derweil ab Mai weiterhin auf Shows am Dienstagabend setzen. So laufen ab 20:15 Uhr neue Folgen von "Joko und Klaas gegen ProSieben", ehe am späten Abend die Challenge-Show "Balls - Für Geld mache ich alles" übernimmt.

