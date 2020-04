Disney+ plant offenbar schon die nächste "Star Wars"-Serie

© Walt Disney

Nachdem Disney+ bereits mit "The Mandalorian" ein neues "Star Wars"-Epos ins Leben gerufen hat, soll noch lange nicht Schluss sein. Jetzt ist bekannt geworden, dass der Streamingdienst an der nächsten Sternenkrieg-Produktion arbeitet.



23.04.2020 - 13:45 Uhr von Kevin Hennings 23.04.2020 - 13:45 Uhr

Nachdem erst gestern verkündet wurde, dass Disney+ "The Mandalorian" auch eine dritte Staffel spendieren wird, folgt nun die nächste freudige Nachricht für alle "Star Wars"-Fans. Wie etwa der amerikanische Branchendienst "Variety" in Erfahrung gebracht hat, will der Streamingdienst bereits die nächste "Star Wars"-Serie in Auftrag geben. Als Showrunnerin wurde demnach Leslye Headland verpflichtet, die im vergangenen Jahr mit ihrer Serie "Russian Doll" Bekanntheit erlangte. Dort war sie Co-Schöpferin neben Natasha Lyonne und Amy Poehler.

Explizite Details zum Inhalt der nächsten Realserie gibt es bislang nicht, jedoch soll die noch namenlose Produktion nun weibliche Darsteller ins Zentrum stellen. Zudem soll die Geschichte "in einem anderen Teil der 'Star Wars' -Zeitleiste" stattfinden, als bislang entstanden Filme und Serien des Franchises. Headland sei momentan damit beschäftigt, das Drehbuch zu schreiben, während das Casting parallel läuft, heißt es.

Die Anfänge ihrer Karriere hat Headland mit Scripts und Regie-Einsätzen für "Seven Deadly Plays" und die Liebeskomödie "Bachelorette" mit Kirsten Dunst gemacht. 2014 schrieb sie außerdem das Remake zu "About Last Night" und drehte "Sleeping with Other People". Mit "Russian Doll" wurde sie insgesamt 13 Mal für einen Emmy nominiert, drei davon wurden schließlich gewonnen. Momentan steht Leslye Headland exklusiv bei Fox 21 Television Studios unter Vertrag, die bekanntermaßen Disney zugehörig sind.

"The Mandalorian" war die erste "Star Wars"-Realserie, die im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde. Dort wird von einem Kopfgeldjäger erzählt, der ein yodaeskes Baby vor dem Imperium rettet und sich fortan mit dem kleinen Gefährten auf der Flucht befindet. Disney+ hat zudem weitere Ableger geplant. So wird Ewan McGregor einmal mehr in die Rolle des Obi-Wan Kenobi schlüpfen. Diego Luna wird außerdem in einer Serie über die Figur Cassian Andor mitwirken und Marvel-Produzent Kevin Feige arbeitet an einem neuen "Star Wars"-Film fürs Kino.

