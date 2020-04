Frühere Endemol Shine International-Chefin nun bei Banijay

© Banijay

Cathy Payne arbeitete lange bei Endemol Shine, zuletzt als Chefin des Vertriebs-Arms Endemol Shine International. Ihren Ausstieg aus dem Konzern begründete sie damit, dass sie was ganz neues machen wolle. Nun ist sie bei Banijay in ähnlicher Position zurück.



23.04.2020 - 15:11 Uhr von Timo Niemeier 23.04.2020 - 15:11 Uhr

Die Banijay Group hat angekündigt, dass Cathy Payne neue CEO der Distributions-Einheit Banijay Rights wird. Das ist vor allem deshalb interessant, weil Payne zuvor fast fünf Jahre lang Chefin von Endemol Shine International und insgesamt rund 30 Jahre bei der Produktionsfirma beschäftigt war. Anfang Oktober 2019 kündigte sie ihren Abschied an und erklärte, sie wolle sich 2020 einer "komplett neuen Herausforderung" stellen. Wenige Wochen später wurde die Übernahme von Endemol Shine durch die Banijay Group bekannt.

Payne wird bereits ab dem 27. April in ihrer neuen Rolle bei Banijay arbeiten. Tim Mutimer, der bislang CEO von Banijay Rights war, bleibt im Konzern, wird aber als Executive Vice President of Sales and Acquisition in EMEA künftig an Payne berichten. Paynes direkter Vorgesetzter ist Banijay-Chef Marco Bassetti.

Bassetti sagt zum prominenten Neuzugang: "Cathy ist eine außergewöhnliche Führungskraft und angesehene Branchenkennerin. Als kreative Unternehmerin mit sehr guten Marktkenntnissen und kaufmännischer Intelligenz steht sie hinter einigen der weltweit größten Vertriebserfolge." Cathy Payne selbst hat ihre Pläne für "komplett neue Herausforderungen" offenbar schon wieder über den Haufen geworfen. Sie sagt: "Es hat noch keine aufregendere Zeit für die Produktion und Distribution von Inhalten gegeben und ich freue mich, zum Team in Zeiten der Expansion hinzuzustoßen."

