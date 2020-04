Online-Preisverleihung für Nannen-Preisträger 2020

© G+J

Wegen der Kontaktbeschränkungen wird es in diesem Jahr auch keine klassische Preisverleihung für die Gewinner des Nannen Preises 2020 geben. Die Veranstalter setzen stattdessen auf eine Online-Preisverleihung.



23.04.2020 - 15:52 Uhr von Timo Niemeier 23.04.2020 - 15:52 Uhr

Wer sich in diesem Jahr über einen Nannen Preis freuen kann, wird am 30. April im Rahmen einer Online-Preisverleihung bekanntgegeben, das hat Gruner + Jahr als Stifter des Preises nun angekündigt. Weil die Verleihung bislang nicht live übertragen wurde, können erstmals alle Interessierten mit dabei sein, wenn die Auszeichnungen vergeben werden. Zu sehen gibt es die Veranstaltung, durch die Journalist und Moderator Michel Abdollahi gemeinsam mit "Stern"-Chefredakteur Florian Gless führt, ab 19 Uhr auf der Webseite des "Stern" sowie auf dem Youtube-Kanal des Magazins.

Erst in der vergangenen Woche hatte Gruner + Jahr die insgesamt 35 Arbeiten bekanntgegeben, die sich in diesem Jahr Hoffnungen auf eine Auszeichnung machen dürfen (DWDL.de berichtete). Der Nannen Preis wird in insgesamt sieben Kategorien vergeben. Mit dabei sind neben Text- und Foto-Journalisten auch Youtuber wie etwa Rezo, der im vergangenen Jahr mit seinem Video über die "Zerstörung der CDU" viel Aufmerksamkeit erhielt.

"Stern"-Chefredakteur Florian Gless sagt: "Ja, sicher: Unter den aktuellen Umständen haben die Jurys anders gearbeitet als bisher. Aber alle Jurorinnen und Juroren haben großartig mitgemacht. Unsere Bildschirm-Debatten waren genauso lebendig, kontrovers und intensiv wie sonst auch. Und so bin ich sehr froh, dass wir auch in diesem besonderen Jahr die besten journalistischen Leistungen auszeichnen können."





Andreas Wolfers, Sprecher der Hauptjury: "Es war so anstrengend und beflügelnd wie immer. Was für eine Fülle an großartigen Leistungen, in allen Kategorien! Und eine thematische Vielfalt, die derzeit wie eine Erinnerung an lang zurückliegende Zeiten wirkt". Julia Jäkel, Geschäftsführerin von Gruner + Jahr, ergänzt: "Es freut mich sehr, dass wir auch in diesem Jahr herausragende Kolleginnen und Kollegen würdigen können. Es freut mich auch deshalb, weil wir derzeit ja erleben, wie sich das Vertrauen in den Journalismus erneuert - und da passt es gut, wenn wir mit den Nannen Preisen zeigen können, wie hart erarbeitet und wie verdient dieses Vertrauen ist."

