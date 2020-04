3. Staffel von "The Masked Singer" kommt schon im Herbst

© ProSieben/Jens Hartmann

Der anhaltende Erfolg der Rätselshow bei ProSieben sorgt für eine höhere Dosis: Nicht wie ursprünglich geplant erst 2021, sondern bereits im Herbst geht das von EndemolShine Germany produzierte "The Masked Singer" in die nächste Staffel.



24.04.2020 - 10:00 Uhr von Thomas Lückerath 24.04.2020 - 10:00 Uhr

"Der Erfolg liegt auch im Event-Charakter und wer nach sechs Wochen traurig ist, kann sich auf 2021 freuen", sagte ProSieben-Chef Daniel Rosemann noch Anfang März im DWDL.de-Interview, doch die starken Einschaltquoten der zweiten Staffel haben dann wohl doch den Druck erhöht, "The Masked Singer" nicht erst 2021 zurückkehren zu lassen. Am Freitagvormittag bestätigt der Sender, dass die Rätselshow mit Moderator Mathias Opdenhövel bereits im Herbst in die dritte Staffel gehen wird.

Wenige Tage vor dem Finale der aktuellen Staffel erklärt Rosemann jetzt: "Eine große Liveshow ohne Publikum ist natürlich nicht das Gleiche. Wir konnten nur mit einem deutlich reduzierten Team arbeiten. Dienstleister haben Ausfälle. Deshalb feiert ProSieben 'The Masked Singer' im Herbst noch einmal und zeigt dann die dritte Staffel – hoffentlich ohne große Einschränkungen.“

Die Produktion der aktuellen Staffel musste zwischenzeitlich aufgrund von zwei Corona-Fällen im Team für zwei Wochen ausgesetzt werden. Die Ankündigung verknüpft ProSieben deshalb mit einem Dank an EndemolShine Germany. Rosemann: "Es gab viele Herausforderungen, die der Zuschauer dank guter Arbeit weder gespürt, noch gesehen hat. Danke dafür."

Sinn macht eine Herbst-Staffel von "The Masked Singer" im Übrigen auch mit Blick auf den österreichischen Ableger, der im gleichen Set produziert wird wie die deutsche Version. Wegen der Coronavirus-Pandemie hatte Puls 4 die Show jedoch unterbrochen und eine Fortsetzung der Staffel für den Herbst angekündigt. Durch die Ankündigung von ProSieben, noch in diesem Jahr eine dritte Staffel produzieren zu wollen, können nun also wieder Synergien genutzt werden. Das ist kein unwichtiger Aspekt, ist "The Masked Singer" für den österreichischen Sender doch die bislang größte Show-Produktion.

