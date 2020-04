ZDF-Studios in Potsdam und Magdeburg mit neuen Leitern

© ZDF/Tim Lewerth/Jana Kay

Personalrochade beim ZDF: Die beiden Senderstudios in Potsdam und Magdeburg erhalten jeweils einen neuen Leiter bzw. Leiterin. Die bisherigen Chefinnen der Studios sind nach Mainz gewechselt. Eine offene Stelle gibt es nun noch in Israel.



24.04.2020 - 17:27 Uhr von Timo Niemeier 24.04.2020 - 17:27 Uhr

Das ZDF hat zwei Studioleiter-Wechsel für seine Büros in Brandenburg und Sachsen-Anhalt angekündigt. So wird das Studio in Potsdam ab dem 1. August von Nicola Albrecht übernommen, sie ist derzeit noch Leiterin des ZDF-Studios in Tel Aviv. Wer ihr dort nachfolgen wird, steht derzeit noch nicht fest. Bereits seit Anfang dieses Monats ist Andreas Weise neuer Leiter des ZDF-Studios in Magdeburg.

Die bisherigen Studioleiterinnen in Potsdam und Magdeburg haben Jobs im Sendezentrum in Mainz gefunden. So ist Bettina Warken (Potsdam) seit dem 1. April Chefin der Redaktion der "ZDF.reportage". Weises Vorgängerin Annegret Oster ist in die Redaktion des "heute journal" gewechselt.

ZDF-Chefredakteur Peter Frey sagt: "Nicola Albrecht ist eine versierte Redakteurin und Reporterin, die auch unter schwierigen politischen Bedingungen in Krisen- und Kriegsgebieten durch ihre ruhige und professionelle Arbeitsweise überzeugt. Ab dem kommenden Sommer wird sie in unserer Berichterstattung aus Brandenburg neue Akzente setzen. Mit Andreas Weise, der als Redakteur im 'heute journal' und Reporter in zahlreichen Studiovertretungen im In- und Ausland hohe journalistische Qualität gezeigt hat, konnten wir einen gebürtigen Sachsen-Anhaltiner für die Aufgabe in Magdeburg gewinnen."

