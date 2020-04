AT&T-Chef Randall Stephenson tritt im Sommer ab

© imago images / UPI Photo

Der US-amerikanische Telekommunikationskonzern AT&T bekommt nach 13 Jahren einen neuen Chef, im Sommer wird Randall Stephenson als CEO zurücktreten. Einen Nachfolger gibt es bereits.



Stühlerücken bei AT&T: Der langjährige CEO und Chairman des Unternehmens, Randall Stephenson, tritt im Sommer zurück. Das hat der Konzern nun auf seiner Hauptversammlung bekanntgegeben, die wegen des Coronavirus nur online stattfand. Einen Nachfolger gibt es bereits: John Stankey, bislang offiziell COO des Unternehmens, soll die Geschäfte von Stephenson künftig übernehmen. Stephenson war 13 Jahre lang Chef von AT&T. Der Chefwechsel soll am 1. Juli dieses Jahres vollzogen werden. Stephenson bleibe aber noch bis Januar 2021 Vorsitzender des dem Vorstand übergeordneten Verwaltungsrats, heißt es in einer Mitteilung von AT&T.

Durch den Wechsel an der AT&T-Spitze erscheint nun auch eine Personalie in einem anderen Licht, die vor wenigen Wochen bekannt wurde. Anfang April nämlich trat Stankey als Chef von WarnerMedia ab und überließ diesen Posten Jason Kilar (DWDL.de berichtete). Dass Stankey diesen Job einfach so aufgibt, warf schon damals Fragen auf. Nun ist klar: Als CEO von AT&T wird er künftig alle Geschäftsbereiche des Konzerns verantworten - nicht nur WarnerMedia.

Der Kauf von Time Warner (heute: WarnerMedia) war in den vergangenen Jahren der mit Abstand größte Zukauf, den AT&T getätigt hat. Der Telekommunikationsriese übernahm damit Marken wie Warner Bros., HBO und Turner mit seinen Marken CNN und TNT. Von der US-Regierung wurde der Deal lange kritisch überprüft, vor allem Donald Trump äußerte immer wieder Zweifel. Zwischenzeitlich stand auch ein möglicher Verkauf von CNN im Raum - letztendlich übernahm AT&T aber alle Teile von Time Warner.

AT&T und Stephenson waren durch den Deal wichtige Treiber einer breiten Konsolidierungswelle im internationalen Medienmarkt. Neben TimeWarner wurden unter anderem auch 21st Century Fox von Disney und Sky von Comcast gekauft.

Stephenson selbst gratulierte Stankey und erklärte, er freue sich darauf, mit ihm in den kommenden Monaten zusammenzuarbeiten. "John hat die richtigen Erfahrungen und Fähigkeiten und die unerschütterliche Entschlossenheit, die jeder CEO braucht. Er hat ein hervorragendes Führungsteam an Bord, um sicherzustellen, dass AT&T stark bleibt und auch in den kommenden Jahren für Kunden und Aktionäre abliefert."

Der künftige AT&T-CEO, John Stankey, sagt: "Ich fühle mich geehrt, zum nächsten CEO von AT&T gewählt worden zu sein. Einem Unternehmen mit einer reichen Geschichte und einer glänzenden Zukunft. Ich danke Randall für seine Vision und seine hervorragende Führung in einer Zeit enormer Veränderungen und Investitionen in die Kernkompetenzen, die erforderlich sind, um AT&T für die kommenden Jahre gut zu positionieren. [...] Wir haben ein starkes Unternehmen, führende Marken und ein großartiges Mitarbeiterteam, das ich führen darf. Ich könnte nicht aufgeregter sein über die neuen Möglichkeiten, die wir haben, um unseren Kunden zu dienen und Wert für unsere Aktionäre zu schaffen."

