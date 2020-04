Jason Kilar wird neuer CEO von WarnerMedia

© ReedMidem/Desjardins

WarnerMedia bekommt einen neuen Chef, künftig hat der ehemalige Hulu-Geschäftsführer und Amazon-Manager Jason Kilar beim Medienunternehmen das Sagen. John Stankey konzentriert sich auf seine Rolle im Mutterkonzern.



02.04.2020 - 11:29 Uhr von Timo Niemeier 02.04.2020 - 11:29 Uhr

Vor rund einem Jahr hat AT&T bei seiner Tochterfirma WarnerMedia aufgeräumt und das Unternehmen neu aufgestellt. Nachdem es kurz darauf bereits bei Warner Bros. zu einem Wechsel an der Spitze kam, gibt es ab Mai sogar einen neuen Chef für WarnerMedia insgesamt. Die Position des CEO übernimmt dann nämlich Jason Kilar, das hat WarnerMedia nun angekündigt. Er löst damit John Stankey ab, an den Kilar künftig allerdings berichten wird. Stankey bleibt nämlich COO bei AT&T.

Kilar war in der Vergangenheit bereits Chef des Streamingdienstes Hulu und Senior Vice President bei Amazon. Zwischen 2013 und 2017 war er außerdem CEO des Videostreaming-Service Vessel. Bei WarnerMedia erwartet ihn mit den verschiedenen Marken wie HBO, CNN, TNT, TBS, Cartoon Network, Adult Swim und Boomerang eine große Aufgabe. Hinzu kommt das Studio Warner Bros. Er verantwortet das gesamte WarnerMedia-Geschäft, die verschiedenen Marken werden aber weiterhin von unterschiedlichen Personen geleitet. CNN etwa von Jeff Zucker und HBO und die ehemaligen Turner-Marken von Bob Greenblatt. Gerhard Zeiler arbeitet auch weiterhin als Chief Revenue Officer bei WarnerMedia.

"Jason ist ein dynamischer Manager mit den richtigen Fähigkeiten, um WarnerMedia in die Zukunft zu führen. Seine Erfahrung in den Bereichen Medien und Unterhaltung, direct-to-consumer Video-Streaming und Werbung passt perfekt zu uns und ich freue mich, dass er das nächste Kapitel des Erfolgs von WarnerMedia leitet", sagt John Stankey. "Unser Team unter der Leitung von Bob Greenblatt, Ann Sarnoff, Gerhard Zeiler und Jeff Zucker hat großartige Arbeit geleistet und unsere Marken als führend in den Herzen und Köpfen der Verbraucher etabliert. Durch die Aufnahme von Jason in die WarnerMedia-Familie kurz vor dem Start von HBO Max im Mai haben wir das richtige Management-Team, um unser führendes Portfolio an Marken, erstklassigen Talenten und einer umfangreichen Bibliothek für zukünftiges Wachstum strategisch zu positionieren."

In einem ersten Interview mit dem Branchenportal "Variety" hat Kilar über seine Motivation gesprochen. Darin sagt er unter anderem, auf die Zukunft der Medien angesprochen, dass es vor allem um Skalierung gehe, das sei aber sehr kapitalintensiv und nur wenige Unternehmen auf der Welt könnten sich dieser Herausforderung stellen. WarnerMedia sei eins davon. Alle großen Medienplayer, also auch etwa Disney und NBCUniversal, würden sich in den kommenden zehn Jahren stark verändern, so Kilar.

Mit der Streaming-Erfahrung und seinem Background ist Kilar vielleicht die richtige Person, um den Wandel bei WarnerMedia zu gestalten. Das Unternehmen will im Mai mit seinem Streamingdienst HBO Max an den Start gehen.

