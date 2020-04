Neuer Starttermin für Weltraum-Comedy mit Hugh Laurie

© HBO / Sky

Eigentlich schon für Anfang April geplant, soll die Ausstrahlung der synchronisierten Fassung von "Avenue 5" mit "Dr. House"-Star Hugh Laurie nun im Juni erfolgen. Die im All angesiedelte Comedyserie wurde von "Veep"-Macher Armando Iannucci erdacht.



27.04.2020 - 14:22 Uhr von Alexander Krei 27.04.2020 - 14:22 Uhr

Eigentlich sollte die synchronisierte Fassung der Comedyserie "Avenue 5" mit Hugh Laurie in der Hauptrolle bereits Anfang April zu sehen sein. Doch die Corona-Pandemie brachte das Vorhaben ins Stocken, sodass Sky mit der Ausstrahlung warten musste. Nun gibt es einen neuen Termin, der jedoch noch ein wenig Geduld erfordert: Die neunteilige Serie soll ab dem 23. Juni jeweils dienstags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD gezeigt werden.

Zu diesem Zeitpunkt wird die Serie auch die Abrufdienste von Sky zur Verfügung stehen. Die TV-Ausstrahlung erfolgt wöchentlich, wahlweise in der deutschen Fassung oder im Original. Wer so lange nicht warten möchte, kann die englische Originalversion aber schon jetzt anschauen. Eine zweite Staffel wurde von Sky und dem amerikanischen Pay-TV-Sender HBO außerdem bereits bestätigt.

In "Avenue 5" spielt Hugh Laurie ("Dr. House") Ryan Clarke, den selbstbewussten, weltgewandten Kapitän der Avenue 5, ein luxuriöses Touristen-Raumschiff. Die achtwöchige Reise um den Planeten Saturn herum hat gerade begonnen, alle Systeme laufen rund. Doch plötzlich passiert ein technischer Fehler, der unerwartete Auswirkungen auf den Verlauf der Reise hat. Ryan sowie sein Team haben alle Hände voll zu tun, die aufgebrachten Passagiere zu beruhigen. Aber das ist bei Weitem noch nicht alles, denn plötzlich scheint in diesem Raumschiff nichts und niemand echt zu sein.

Von Washington in den Weltraum: Nachdem Comedy-Mastermind Armando Iannucci mit der preisgekrönten Comedyserie "Veep - Die Vizepräsidentin" den Politzirkus durch den Kakao zog, nimmt er sich nun den Weltraumtourismus der Zukunft zur Bruts - gewohnt schwarzhumorig und satirisch. In weiteren Rollen spielen Josh Gad ("Mord im Orient-Express"), Zach Woods ("Silicon Valley"), Rebecca Front ("Poldark"), Suzy Nakamura ("Die Goldbergs"), Lenora Crichlow ("Being Human"), Nikki Amuka-Bird ("Quarry") und Ethan Phillips ("Inside Llewyn Davis").

