Auch bei "Rote Rosen" ist die Corona-Drehpause zu Ende

Für "Sturm der Liebe" laufen seit vergangener Wcohe bereits wieder die Dreharbeiten, nun ist auch bei "Rote Rosen" nach mehreren Wochen Pause die erste Klappe wieder gefallen. Ab Mitte Mai gibt's trotzdem erstmal alte Folgen zu sehen.



27.04.2020 - 15:13 Uhr von Uwe Mantel 27.04.2020 - 15:13 Uhr

Das fiktionale TV-Produktionsgeschäft läuft langsam wieder an. Seit vergangener Woche werden in München bereits wieder neue Folgen von "Sturm der Liebe" gedreht, in dieser Woche läuft nun auch in Lüneburg wieder die Kamera: Die Studio Hamburg Serienwerft setzt dort nun die Dreharbeiten für die zweite ARD-Telenovela "Rote Rosen" fort. Einen entsprechenden Quotenmeter-Bericht bestätigte das Unternehmen auf DWDL.de-Anfrage.

Bei beiden Serien waren die Dreharbeiten Mitte März als Vorsichtsmaßnahme auf Eis gelegt worden, auch wenn keine bestätigten Covid-19-Fälle im Team aufgetreten waren. Zuletzt war von einer Drehpause bis Anfang Mai die Rede, nun ist man etwas früher wieder dran, zunächst aber noch mit reduziertem Pensum, damit sich alle ohne den sonst üblichen Zeitdruck auf die neuen Drehbedingungen einstellen können. Daher wird nun in zwei Wochen so viel gedreht, wie sonst in einer. Im Fernsehen sind unterdessen aktuell noch neue Folgen zu sehen - allerdings nur noch bis zum 20. Mai. Ab dem 22. Mai behilft man sich dann für mehrere Wochen mit Wiederholungen alter Folgen. Wie lange diese Pause andauert, ist noch nicht bekannt.

