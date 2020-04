Neue Staffel: Sat.1 lässt bald wieder Profis backen

© Sat.1

Im vergangenen Jahr hat Sat.1 erstmals auch Profi-Bäcker zum Wettbewerb gebeten, nun hat man eine zweite Staffel von "Das große Backen - Die Profis" angekündigt. Der Kampf um den goldenen Cupcake beginnt Mitte Mai.



28.04.2020 - 14:05 Uhr von Timo Niemeier

Nach dem erfolgreichen Einstand im vergangenen wird Sat.1 auch 2020 eine Staffel von "Das große Backen - Die Profis" ausstrahlen. Erneut hat man vier Ausgaben von Tower Productions produzieren lassen, diese sind ab dem 17. Mai am gewohnten Sendeplatz am Sonntagvorabend zu sehen. Erneut treten in dem Format sechs zweiköpfige Profi-Teams gegeneinander an.

In jeder Folge stellt die Jury - unterstützt vom schwedischen Hofkonditor Günther Koerffer - nacheinander zwei Challenges, in denen imposante Back-Kunstwerke entstehen sollen. Wöchentlich muss ein Team die Show verlassen - bis es ein Gewinner-Team gibt. Das erhält dann neben 10.000 Euro Siegprämie auch noch den goldenen Cupcake als Trophäe.

Die erste Staffel des Profi-Backwettstreits ist im vergangenen Sommer bei Sat.1 gelaufen und erzielte prompt gute Quoten. Im Durchschnitt kamen die vier damals gezeigten Ausgaben auf 1,2 Millionen Zuschauer, in der werberelevanten Zielgruppe wurden 10,1 Prozent Marktanteil gemessen. "Das große Backen - Die Profis" lag damit recht deutlich über dem Sat.1-Schnitt.

