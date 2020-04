Neuer "Wiwo"-Chefreporter kommt vom "Focus"

© Wirtschaftswoche

Die "Wirtschaftswoche" von Chefredakteur Beat Balzli verstärkt sich noch in diesem Jahr mit drei bekannten Journalisten. Sie kommen von "Focus" und "Tagesspiegel" und sollen beim Wirtschaftsmagazin teilweise führende Positionen übernehmen.



28.04.2020 - 16:04 Uhr von Timo Niemeier 28.04.2020 - 16:04 Uhr

Daniel Goffart und Sonja Álvarez arbeiten künftig bei der "Wirtschaftswoche", das hat das Magazin nun in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Sie starten am 1. August, bereits ab dem 1. Mai wird Nele Husmann beim Titel arbeiten. Goffart arbeitete bislang als Chefkorrespondent beim "Focus" und wird bei der "Wiwo" Chefreporter in Berlin. Sonja Álvarez arbeitet bislang beim "Tagesspiegel" und wird künftig stellvertretende Büroleiterin der "Wiwo" in Berlin.

Husmann war zuletzt als US-Korrespondentin für den "Focus" in New York tätig, sie kommt als Reporterin zum Magazin. "Ich freue mich sehr, dass wir diese drei exzellenten Journalisten für die Wirtschaftswoche gewinnen konnten. Gut vernetzt und recherchestark werden sie vor allem im Bereich Wirtschaftspolitik und -reportage neue Impulse liefern", sagt "Wiwo"-Chefredakteur Beat Balzli. Goffart sagt über seinen künftigen Job: "Ich freue mich darauf, bei der WirtschaftsWoche in einem tollen und engagierten Team arbeiten zu können und wieder zu meinen journalistischen Wurzeln im Bereich der Wirtschaftspolitik zurückzukehren." Als Chefreporter folgt er auf Elisabeth Niejahr, die seit Anfang des Jahres Co-Geschäftsführerin der gemeinnützigen Hertie-Stiftung ist.

