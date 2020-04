Wendler & Laura feiern Hochzeit bei RTL, Vox und TVNow

© TVNow/Max Kohr

Nachdem Michael Wendler seiner Laura in der vergangenen Woche über den Dächern Kölns einen Antrag gemacht hat, steht nun fest, dass ihre Reise vor den Altar medial festgehalten wird. RTL, Vox und auch TVNow werden die Beiden begleiten.



29.04.2020 - 10:12 Uhr von Kevin Hennings 29.04.2020 - 10:12 Uhr

Michael Wendler und Laura Müller haben in der vergangenen Woche das nächste Liebeskapitel aufgeschlagen: Nachdem sie seinen Hochzeitsantrag in Isolation angenommen hat, soll bereits diesen Sommer in Las Vegas das Ja-Wort fallen. Und die Mediengruppe RTL hat nun bekanntgegeben, den Fans des Paares tiefe Einblicke in die Vorbereitungen und auch die Hochzeit selbst geben zu wollen. Den Anfang macht der Streamingdienst TVNow mit der 15-teiligen Doku-Soap "Laura und der Wendler - Jetzt wird geheiratet!", die Bezahlkunden ab Dienstag, dem 26. Mai zum Abruf zur Verfügung steht. Im wöchentlichen Rhythmus werden Doppelfolgen veröffentlicht. Die Zweitverwertung soll später und in neuer Fassung bei Vox erfolgen.

Ähnlich wie beim Vorgängerformat "Laura und der Wendler - total verliebt in Amerika", wo das Pärchen explizite Einblicke darüber gewährt, wie die eigens durchgeführte Hausrenovierung abläuft, sollen die Beiden auch in dieser von den RTL Studios produzierten Serie auf "Schritt und Tritt bei der Planung" begleitet werden. Zu behandelnde Themen sind etwa die Ringauswahl, der Junggesellenabschied oder auch die Frage, wie das ganze inmitten einer globalen Pandemie überhaupt stemmbar sein soll.

Denn nach wie vor gilt ein Einreisestopp für die USA und einen Plan B haben der Wendler und seine Laura bislang nicht. Der Schlagersänger möchte außerdem in bestmöglicher Form vor den Altar treten kann und muss sich deshalb noch einem schmerzhaften Eingriff unterziehen: Seine Nase soll gerichtet werden, aus medizinischen und kosmetischen Gründen. Über allem steht zusätzlich die große Frage, was mit den Familiennamen passiert. Denn bisher haben Laura Müller und ihr Michael noch nicht entschieden, unter welchem Namen sie in ihre Zukunft als Ehepaar starten wollen.

Die eigentliche Trauung, die für Ende August geplant ist, wird live bei RTL übertragen, sofern es die aktuelle Situation rund um das Corona-Virus zulässt. Wer vorher die Anfänge der polarisierenden Liebesbeziehung noch einmal Revue geschehen lassen möchte, kann sich bei TVNow die dreiteilige Dokumentation "Laura und der Wendler - wie alles begann" anschauen.

