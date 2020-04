Nitro: "Malcolm mittendrin" löst "Alf" am Vorabend ab

© TVNOW / © 1999-2000 Fox and its related entities

Nachdem Nitro mit der Wiederholung aller vier Staffeln am Vorabend demnächst schon zum zweiten Mal seit Jahresbeginn durch ist, setzt man ab Ende Mai auf "Malcolm mittendrin". Die Sitcom war kurzzeitig auch im Dezember schonmal zu sehen.



29.04.2020 - 14:49 Uhr von Uwe Mantel 29.04.2020 - 14:49 Uhr

Am 25. Mai steht im Vorabendprogramm von Nitro wieder ein Wechsel an. Ab 19:25 Uhr laufen dort montags bis freitags dann immer Doppelfolgen der Sitcom "Malcolm mittendrin". Damit verschwindet "Alf" vorerst wieder aus dem Programm. Seit Anfang des Jahres war der haarige Typ vom Melmac auf diesem Sendeplatz zu sehen, durch die Ausstrahlung in Doppelfolgen ist man mit der kompletten Serie demnächst aber schon wieder zum zweiten Mal durch.

Trotz der hohen Wiederholungsrate hat "Alf" Nitro in diesem Jahr im Schnitt knapp 2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen beschert. Ob "Malcolm mittendrin" ab Ende Mai mithalten kann, ist durchaus fraglich. Als die Serie im Dezember einen Monat lang schon einmal auf diesem Sendeplatz gezeigt wurde, hatte es mit im Schnitt 1,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen eher mau ausgesehen, die durchschnittliche Reichweite lag mit 170.000 nur wenig mehr als halb so hoch wie bei "Alf". Nitro fährt mit der Ausstrahlung übrigens da fort, wo man Ende Dezember aufgehört hat, es geht also mit Folge 17 der zweiten Staffel weiter.

Teilen