RTL schickt nach "Let's Dance"-Finale Profis aufs Parkett

2019 hat RTL erstmals ein "Let's Dance"-Special mit Profitänzern gezeigt, Hintergrund war damals der Start von "The Masked Singer" bei ProSieben. In diesem Jahr kehrt das Special zurück und die Konkurrenz wird wohl weniger stark sein.



29.04.2020 - 16:21 Uhr von Timo Niemeier 29.04.2020 - 16:21 Uhr

RTL hat für den 29. Mai das "Let's Dance"-Special "Die große Profi-Challenge" angekündigt. Eine Woche nach dem Finale der regulären "Let's Dance"-Staffel stehen in dieser Sendung die Profitänzer des Formats im Mittelpunkt. Moderiert von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski präsentieren sie ihr Können - wahlweise solo, als Paar oder auch im Ensemble. Ihre Auftritte haben die Profis selbst ausgearbeitet.

Am Ende können die Zuschauer darüber abstimmen, welche Tanzprofis in der Liveshow die besten Leistungen geboten haben. Mit der Ausstrahlung des Profi-Specials von "Let's Dance" wird sich die Tanzshow voraussichtlich für dieses Jahr vom Bildschirm verabschieden. In den Wochen danach wird RTL ein anderes Programm am Freitagabend zur besten Sendezeit ausstrahlen. Im Anschluss zeigt RTL am 29. Mai übrigens, thematisch passend, "Llambis Tanzduell" - dabei handelt es sich um eine Wiederholung. "Let's Dance - Die große Profi-Challenge" ist erstmals im vergangenen Jahr zu sehen gewesen, war damals mit 13,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aber wesentlich schwächer als die regulären Ausgaben der Tanzshow. Insgesamt schalteten 2,67 Millionen Menschen ein. RTL programmierte die Show damals gegen die Auftaktausgabe von "The Masked Singer" bei ProSieben - und so sind auch die vergleichsweise schwachen Werte zu erklären. ProSieben unterhielt damals 2,19 Millionen Menschen insgesamt und war bei den 14- bis 49-Jährigen mit 20,7 Prozent deutlich erfolgreicher unterwegs als das "Let's Dance"-Special. Im Mai dieses Jahres hat RTL wohl eher nicht mit so starker Konkurrenz zu rechnen - außerdem läuft das Special auf dem gelernten "Let's Dance"-Sendeplatz am Freitagabend.

