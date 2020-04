"Abgestempelt!?": Hans Sarpei will’s bald wieder wissen

© RTL II

Hans Sarpei kehrt noch im Mai ins Programm von RTLzwei zurück und präsentiert dann neue Folgen der Reihe "Abgestempelt!?". Am gleichen Abend startet beim Sender außerdem die neue Staffel von "Das denkt Deutschland".



29.04.2020 - 16:43 Uhr von Timo Niemeier 29.04.2020 - 16:43 Uhr

In den vergangenen zwei Jahren ist Hans Sarpei jeweils am Tag der deutschen Einheit bei RTLzwei mit der Sozialreportage "Abgestempelt!? Hans Sarpei will’s wissen" zu sehen gewesen. Nun hat der Sender gleich drei Folgen angekündigt, die ab Mai zu sehen sein werden. Ab dem 19. Mai zeigt RTLzwei das Format immer dienstags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr.

Der Sender begleitet den Ex-Fußballprofi in dem Format auf seiner Suche nach Antworten zu gesellschaftsrelevanten Themen. In den neuen Folgen geht’s unter anderem um Jugendkriminalität, Kinderarmut und Ausländerfeindlichkeit. "Abgestempelt!? Hans Sarpei will´s wissen" wird von der B.vision media GmbH produziert. Während die erste Ausgabe 2018 noch im Schnitt 7,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erzielte, waren im vergangenen Jahr nur noch 3,4 Prozent drin - 2019 lief das Format aber auch nur am Vorabend.

Ebenfalls am 19. Mai holt RTLzwei zudem seine Sozialdoku-Reihe "Das denkt Deutschland" zurück. An diesem Tag sowie eine Woche später wird jeweils eine neue Ausgabe um 21:15 Uhr ausgestrahlt. In den zwei neuen Folgen ist ein Reporterteam in ganz Deutschland unterwegs und will wissen, wie gerecht es in Deutschland wirklich zugeht und ob sich Arbeit lohnt. Ohne Vorankündigung klingeln die Reporter an Haustüren und hören sich auf der Straße um - laut Senderangaben kommt in dem Format jeder zu Wort. Die Sendung wird von Odeon Entertainment produziert. Die bislang beim Sender ausgestrahlten Ausgaben der Reihe lagen meist unter dem Senderschnitt. "Das denkt Deutschland" wurde bislang stets im Umfeld von Hans Sarpeis "Abgestempelt!?" ausgestrahlt - daran wird sich auch 2020 nichts ändern.

