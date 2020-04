Netflix steigt bei Produktion für nächste "Borgen"-Staffel ein

© Mike Kollöffel / DR

Nachdem 2013 die dritte und vorerst letzte Staffel von "Borgen" lief, hat der Dänische Rundfunk nun eine Fortsetzung für 2022 angekündigt. Die Produktion wird dieses Mal zusammen mit Netflix gestemmt.



Sidse Babett Knudsen wird in ihrer Paraderolle der Politikerin Birgitte Nyborg zurückkehren. Das dänische Drama "Borgen" wird nach dem Ende der dritten Staffel im Jahr 2013 in die nächste Runde gehen. Es dauert zwar noch bis 2022, eine vierte Staffel wurde vom Dänischen Rundfunk jedoch bestätigt. Die acht neuen Folgen werden nun nicht nur mit der hauseigenen Produktionsfirma DR Fiktion kreiert, sondern zusammen mit Netflix und Sam Production, die sich unter anderem für "Ragnarök" verantwortlich zeichnen.

In "Borgen" begleiten die Zuschauer den politischen Weg von Nyborg, die zum Anfang der Serie überraschend zur ersten Ministerpräsidentin in Dänemark gewählt wird. Es folgen politische Intrigen und Machtspiele rund um "die Burg" – so bezeichnen die Dänen das Schloss Christiansborg in Kopenhagen, in dem sich neben dem dänischen Parlament und dem Obersten Gerichtshof auch der Amtssitz der Regierungschefin befindet.

Zum Inhalt der Fortsetzung ist bislang bekannt, dass Brigitte Nyborg nach längerer Zeit in der Opposition in die Fußstapfen der Außenministerin tritt. "Dabei wird sie vor eine Reihe Herausforderungen gestellt, die so groß werden, dass sie nicht nur ihre Position in der Regierung, sondern auch Dänemarks Beziehungen zu seinen Alliierten bedrohen."

"Borgen" konnte mit seinen bislang drei Staffeln sowohl national als auch international überzeugen. 2010 wurde die Polit-Serie mit dem Prix Italia für die beste Fernsehserie ausgezeichnet, 2011 folgte die Goldene Nymphe für Hauptdarstellerin Knudsen ("Westworld") beim Festival de Télévision de Monte-Carlo. 2012 folgte mit dem BAFTA-Award die Ehrung als beste internationale Fernsehserie.

