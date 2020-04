"Bild" startet wöchentlichen Talk mit Charlotte Würdig

© Christian Spreitz

Charlotte Würdig präsentiert bei "Bild" künftig einen wöchentlichen Frauen-Talk. In der Sendung mit dem Titel "Jetzt reden vier" spricht sie mit zwei weiteren Hosts und einem weiblichen Gast über aktuelle Ereignisse. Zum Auftakt ist Uschi Glas zu Gast.



30.04.2020 - 11:15 Uhr von Timo Niemeier 30.04.2020 - 11:15 Uhr

Die "Bild" wird ab sofort immer donnerstags einen neuen Frauen-Talk ausstrahlen. Wöchentlich um 17 Uhr gibt es dann die Sendung "Jetzt reden vier" mit Charlotte Würdig zu sehen. Gemeinsam mit der Fernsehjournalistin, Autorin und Filmemacherin Düzen Tekkal sowie "Bild"-News-Reporterin Patricia Platiel begrüßt Würdig jede Woche einen weiblichen Gast, in der ersten Sendung ist das Uschi Glas.

Sprechen sollen die Frauen über Aktuelles aus Politik und Gesellschaft. Die rund 30-minütigen Sendungen werden live-on-tape von Maz&More produziert und werden auf der "Bild"-Webseite sowie auf den entsprechenden Kanälen auf Youtube und Facebook sowie bei waipu.tv zu sehen sein.

Charlotte Würdig sagt zur neuen Sendung: "Als Unternehmerin, Moderatorin und Mama von zwei Söhnen weiß ich, wie herausfordernd der Spagat zwischen als Mutter da sein und Geschäftsfrau ist. Wir sprechen bei ‘Jetzt reden vier’ auch über die unbequemen Themen." Düzen Tekkal ergänzt: "Mit anderen klugen Frauen über Politik und Gesellschaft zu diskutieren, eine solche Plattform hat bisher gefehlt."





"Bild" weitet seine Bewegtbildaktivitäten damit weiter aus, seit Anfang des Jahres ist man hier deutlich breiter aufgestellt. Während der Corona-Krise geht man beispielsweise mehrmals am Tag live auf Sendung, um über die aktuellsten Ereignisse zu sprechen. Zu Gast hat man in den Sendungen auch oft Politiker. Montagmorgens zeigt man zudem oft die Gesprächssendung "Die richtigen Fragen", wobei der wöchentliche Rhythmus hier zuletzt etwas ins Stocken geriet - schon vor Corona war die Sendung teilweise nur alle zwei Wochen on Air. Anfang des Monats hatten Axel Springer und "Bild" auch ihre Streitigkeiten mit den Medienanstalten endgültig beigelegt und eine Rundfunkzulassung erhalten (DWDL.de berichtete).

