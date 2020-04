Sky Studios & Philipp Leinemann schließen Exklusiv-Vertrag

© Sky

In den kommenden Jahren werden Filmemacher Philipp Leinemann und Sky eng zusammenarbeiten. Leinemann hat sich exklusiv an Sky Studios gebunden, wird künftig also erst einmal nicht für andere Produktionsfirmen arbeiten.



30.04.2020 - 11:38 Uhr von Kevin Hennings 30.04.2020 - 11:38 Uhr

Regisseur und Autor Philipp Leinemann wird in den kommenden Jahren ausschließlich für Sky arbeiten. Wie lange der jetzt geschlossene Vertrag für den gebürtigen Braunschweiger exakt läuft, wurde jedoch nicht kommuniziert. Gary Davey, CEO Sky Studios, freut sich: "Das sind großartige Neuigkeiten für die ehrgeizigen Ziele von Sky Studios in Deutschland. Mit seinem künstlerischen Gespür und seiner Arbeitsethik ist Philipp nicht nur einer der Topkreativen, sondern er passt auch perfekt zu uns. Wir beobachten Philipps kreatives Schaffen bereits seit langer Zeit und es ist großartig, dass er jetzt Teil der Vision von Sky Studios ist."

Marcus Ammon, Senior Vice President Original Productions ergänzt: "Seit seinem Film 'Wir waren Könige' folge ich dem künstlerischen Oeuvre von Philipp Leinemann. Mit all seinen Werken für Kino und Fernsehen stellt Philipp zwei Dinge unter Beweis: ein untrügliches Gespür für Geschichten, die - in der ihm eigenen erzählerischen Qualität - niedergeschrieben werden müssen, und eine visuelle Kraft, eine kinematographische Wucht bei ihrer filmischen Umsetzung. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit und zahlreiche spannende Storys - die dann zu Sky Originals werden."

Leinemann begann 2004 sein Regiestudium an der Hochschule für Fernsehen und Film München. Sein Abschlussfilm "Transit" wurde auf dem Filmfest München 2010 mit dem Produktionspreis ausgezeichnet, sein Debütfilm "Wir waren Könige" wurde von der Presse hochgelobt und lief 2014 ebenfalls auf dem Filmfest München. In den Jahren danach folgten Werke wie "Die Informantin", "Willkommen bei den Honeckers" und "Das Ende der Wahrheit".

"Der Film ist für mich das perfekte Medium, um eine Geschichte zu erzählen", sagt Leinemann über kreatives Schaffen. "Es fließt alles zusammen; das Theater, die Literatur und die Musik. Es gibt mir die Möglichkeit zu Wort zu kommen. Gehört zu werden. Sich ausdrücken zu können, ohne unterbrochen zu werden. Wie in einem Brief. Doch es ist für mich kein Monolog, vielmehr ein Dialog. Denn ich vergesse dabei nie das Publikum, die Menschen, die sich die Zeit für meinen Film nehmen. Sky bietet mir nun die bestmöglichen Rahmenbedingen, genau das zu tun. Es ist eine große Chance, mutige und ambitionierte Geschichten zu erzählen, ohne die Schere im Kopf zu haben, sondern sich frei entfalten zu können. Es erinnert mich wieder daran, warum ich diesen Beruf einst machen wollte. Ich darf wieder der kleine Junge sein, der schon damals mit der Kamera seines Vaters im heimischen Garten Filme machen wollte und spüre die gleiche Aufregung und Freude. Ich bin Sky sehr dankbar für diese Möglichkeit, die sie mir bieten und freue mich auf die anstehenden Aufgaben."

Teilen