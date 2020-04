"Was nun, Rebecca?": sonnenklar.TV gibt Finanz-Tipps

© sonnenklar.TV

Der Reiseshopping-Sender sonnenklar.TV will sich während der Corona-Krise nicht allein aufs Verkaufen von Reisen beschränken. In der kommenden Woche startet mit "Was nun, Rebecca?" erstmals eine Sendung, die mit Reisen nichts zu tun hat.



30.04.2020 - 12:21 Uhr von Alexander Krei 30.04.2020 - 12:21 Uhr

Einen Fernsehsender zu betreiben, dessen Geschäftsmodell es ist, Reisen zu verkaufen, dürfte während Corona-Krise mit all ihren Reisebeschränkungen kein allzu leichtes Unterfangen sein. Nun lenkt sonnenklar.tv den Blick daher abseits seines üblichen Themenschwerpunkts und startet zusammen mit "VR meine Raiffeisenbank" ein Finanzmagazin, in dem die Bauspar- und Finanzkauffrau Rebcca Reinhard Fragen rund ums Geld beantwortet.

Die Sendung trägt den Titel "Was nun, Rebecca?" und ist von der kommenden Woche an montags bis freitags um 18:30 Uhr zu sehen. "Erstmals haben wir eine Sendung im Programm, bei der das Thema Reisen in den Hintergrund rückt. Dies ist nicht nur der derzeitigen Situation geschuldet, sondern resultiert auch aus dem Wunsch vieler Zuschauer, wie sie sich finanziell bestens für die Zukunft aufstellen können", so sonnenklar.TV-Geschäftsführer Andreas Lambeck.

