Claudia Obert soll "Big Brother"-Quoten helfen

Die Quoten von "Big Brother" dümpeln seit Wochen unter dem Senderschnitt von Sat.1, am Montag in der Liveshow soll Claudia Obert zumindest kurz für Besserung sorgen. Sie zieht für wenige Stunden ins Haus - und feiert eine Champagner-Party mit den Bewohnern.



02.05.2020 - 11:19 Uhr von Timo Niemeier 02.05.2020 - 11:19 Uhr

An Schlagzeilen hat es Claudia Obert in den vergangenen Wochen dank "Promis unter Palmen" nun wirklich nicht gemangelt. Und Sat.1 hält offenbar weiter große Stücke auf die selbsternannte Luxuslady: Neben der "Promis unter Palmen"-Aussprache am Mittwoch wird Obert auch bereits am Montag beim Sender zu sehen sein. Sie soll "Big Brother" zu guten Quoten verhelfen. Wie die "Bild" berichtet, zieht Obert in der Liveshow ins Haus und soll dort mit den anderen Bewohnern eine Party feiern.

Geplant ist demnach ein "bayerischen Champagner-Dinner" mit Obert und den Siegern der aktuellen Wochenaufgabe. Eine Sprecherin der Produktion hat den Einzug Oberts gegenüber der "Bild" bestätigt. Sie wird demnach zuerst bei Jochen Schropp im Studio Platz nehmen und dann ins Haus gehen. Sehr lange wird sie aber nicht bleiben können, denn schon am Dienstag wird die Wiedersehens-Ausgabe von "Promis unter Palmen" aufgezeichnet - moderiert auch von Jochen Schropp.

Für Obert selbst ist es übrigens eine Rückkehr: 2017 wurde sie einem größeren Publikum durch "Promi Big Brother" bekannt. Die Staffel war damals um einiges erfolgreicher als der aktuelle Durchlauf, wenngleich die beiden Sendungen natürlich kaum miteinander zu vergleichen sind. Bei der aktuellen Staffel hat Sat.1 die Hoffnung auch bereits weitestgehend aufgegeben - selbst Einzüge von mehr oder weniger bekannten Personen wie Menowin Fröhlich haben nicht geholfen. Die Liveshows wurden mittlerweile in den späten Abend verbannt. Auch in der kommenden Woche geht es erst um 21:55 Uhr los. Selbst Claudia Obert wird wohl nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein und die Quoten, wenn überhaupt, nur kurzzeitig anheben.

