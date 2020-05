"Landlust"-Chefredakteurin hört nach 15 Jahren auf

© G+J

Ute Frieling-Huchzermeyer hört bald als Chefredakteurin von "Landlust" auf, 15 Jahre lang hat sie das Magazin aufgebaut und geprägt wie keine andere. Nun legt sie ihren Posten nieder, bleibt aber Herausgeberin.



04.05.2020 - 13:27 Uhr von Timo Niemeier 04.05.2020 - 13:27 Uhr

"Landlust" ist in den vergangenen Jahren ohne Frage einer der spannendsten Print-Titel auf dem Markt gewesen. Bis 2017 kannten auf Auflagenzahlen des Magazins nur eine Richtung: nach oben. Lange war "Landlust" so eine Art Shooting-Star unter den deutschen Magazinen. Durch einige Konkurrenz-Produkte und vielleicht auch einen gut gesättigten Markt waren die Auflagenzahlen in den vergangenen Jahren aber eher rückläufig, bei der jüngsten Veröffentlichung der IVW-Zahlen stand jedoch wieder ein Plus (DWDL.de berichtete). Nun verliert die "Landlust" ihre Chefredakteurin.

Wie die Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur, ein Gemeinschaftsunternehmen des Landwirtschaftsverlags Münster und Gruner + Jahr, nun bekanntgegeben hat, wird Ute Frieling-Huchzermeyer diesen Posten nach 15 Jahren zum 31. Mai abgeben. Dem Magazin wird sie aber auch weiterhin als Herausgeberin zur Verfügung stehen, zudem wird sie publizistische Beraterin der Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur. Wer neue Chefredakteurin wird, ist derzeit noch unklar. Das will der Verlag bald kommunizieren.

Die 61-jährige Frieling-Huchzermeyer startete 1982 direkt nach ihrem Studium ihre Karriere im Landwirtschaftsverlag Münster. Nach mehreren Stationen bei "top agrar", wo sie als Volontärin begann und zuletzt als Ressortleiterin tätig war, wurde sie 2005 zur Gründungschefredakteurin von "Landlust" berufen. Zuvor war sie bereits an der Entwicklung des Magazins beteiligt. Es folgte ein rasanter Aufstieg, bis heute zählt "Landlust" zu den stärksten Magazinen in Deutschland überhaupt.





Franz Josef Möllers, Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Medien-Manufaktur und Ehren-Aufsichtsratsvorsitzender des Landwirtschaftsverlags Münster, sagt: "Ute Frieling-Huchzermeyer hat herausragende Arbeit geleistet, ohne die ‘Landlust’ nicht denkbar wäre. Als Chefredakteurin hat sie ‘Landlust’ entscheidend geprägt und es geschafft, eine einmalige Erfolgsgeschichte zu schreiben. Kein anderes Medium konnte bislang so viele Menschen für die ländliche Lebenswelt begeistern. Ute Frieling-Huchzermeyer kann auf eine beeindruckende Lebensleistung zurückblicken. Der Landwirtschaftsverlag Münster und die DMM sind ihr zu großem Dank verpflichtet. Ich freue mich daher sehr, dass wir auch zukünftig nicht auf ihre Expertise verzichten müssen."

