RTL produziert "Sommerhaus" 2020 in Deutschland

Das Coronavirus setzt hinter viele TV-Projekte ein Fragezeichen. Gewissheit gibt es nun immerhin beim "Sommerhaus der Stars" von RTL, das auch 2020 gezeigt wird. Gedreht werden soll in Deutschland. Die "Bild" nennt auch bereits die ersten Teilnehmer.



04.05.2020 - 19:54 Uhr von Timo Niemeier 04.05.2020 - 19:54 Uhr

Das "Sommerhaus der Stars" wird in diesem Jahr sehr wahrscheinlich in Deutschland produziert, das berichtet zumindest die "Bild"-Zeitung. Die letzte Staffel hatte man noch in Portugal produziert, wegen des Coronavirus und den weltweiten Auswirkungen der Pandemie war eine Produktion im Ausland bereits seit einiger Zeit sehr unwahrscheinlich - das trifft so ziemlich alle geplanten TV-Formate. Wo genau das "Sommerhaus" 2020 gedreht wird, ist laut "Bild" derzeit noch ein Geheimnis - nicht einmal die angefragten Promi-Paare sollen das erfahren haben.

Die Boulevard-Zeitung berichtet am Montagabend dann auch über die ersten Promis, die angeblich fix mit dabei sind. Ihre Verträge unterschrieben haben demnach bereits Ex-Dschungelcamperin Iris Klein und ihr Mann Peter, Klein ist die Mutter von Daniela Katzenberger. Auch Caro und Andreas Robens aus "Goodbye Deutschland" sollen an der neuen Staffel teilnehmen. Und dann sind wohl auch Carina Spack und Serkan Yavuz (beide "Bachelor in Paradise") mit dabei. Vor allem Spack dürfte für Diskussionen sorgen: Zuletzt sorgte sie im Sat.1-Format "Promis unter Palmen" mit ihren Mobbing-Attacken für Aufsehen und musste sich auf ihren Social-Media-Kanälen immer wieder für ihr Verhalten rechtfertigen.

Verhandelt wird laut "Bild" derzeit noch mit Melanie Müller und ihrem Ehemann Mike Blümer sowie Marc Terenzi und seiner Freundin Vivianne. Das schwule "Bachelor"/"Prince Charming"-Paar Rafi Rachek und Sam Dylan will laut "Bild" teilnehmen, hier gibt es laut der Zeitung Vorverhandlungen. Damit sind jetzt, wenige Wochen vor dem geplanten Start der Dreharbeiten, erst wenige Prominente wirklich fix dabei. Ein RTL-Sprecher hat die Promi-Paare gegenüber der "Bild" nicht bestätigt, dafür aber die Rückkehr des Formats in diesem Sommer. Welche Auswirkungen das Coronavirus auf die Show haben wird, werde man zeitnah bekanntgeben. Produziert wird das "Sommerhaus der Stars" von Seapoint.





Neben dem "Sommerhaus" kehrt in diesem Jahr auch die "Bachelorette" zurück ins RTL-Programm, das hat der Sender bereits in Aussicht gestellt. Keine neue Staffel gibt es 2020 dagegen von "Bachelor in Paradise", hier soll es erst im kommenden Jahr weiter gehen. Ebenfalls auf Schiene ist die neue Staffel von "Love Island" bei RTLzwei, das hat ein Sendersprecher am Montag gegenüber DWDL.de bestätigt. In Großbritannien hatte ITV zuvor eine für den Sommer geplante Staffel abgesagt.

