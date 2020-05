Sportdigital setzt ab Freitag wieder auf Live-Fußball

© Sportdigital

Ob die Bundesliga demnächst wieder ihren Betrieb aufnehmen wird, steht noch nicht fest. Dafür rollt schon bald in Südkorea der Ball - zu sehen bei Sportdigital Fußball. Der Pay-TV-Sender hat sich die Rechte gesichert und hofft auf ausgehungerte Fans.



05.05.2020 - 13:16 Uhr von Alexander Krei 05.05.2020 - 13:16 Uhr

Sport-Fans müssen in diesen Wochen geduldig sein, denn nahezu alle großen Ligen befinden sich im Stillstand - da ist es beinahe schon eine große Nachricht, wenn die südkoreanische Liga wieder ihren Spielbetrieb aufnimmt. Gut für den Pay-TV-Sender Sportdigital Fußball, der eigenen Angaben zufolge als erster Fernsehsender im deutschsprachigen Raum noch in dieser Woche wieder Live-Fußball anbieten kann.

Sportdigital Fußball hat sich über eine Sublizenz der Sportradar AG die Rechte der südkoreanischen K League gesichert und will von diesem Freitag an regelmäßig Spiele aus der höchsten Spielklasse Südkoreas zeigen. Den Anfang macht die Begegnung zwischen dem Vorjahresmeisters Jeonbuk Hyundai Motors und dem Pokalsieger Suwon Samsung Bluewings um 12:00 uhr. Am Samstag und Sonntag folgen ab dem Vormittag insgesamt drei weitere Partien.

Aber auch abseits davon baut Sportdigital Fußball darauf, bald wieder vermehrt Live-Fußball anbieten zu können. So sollen in Polen, Portugal und Tschechien demnächst wieder der Ball rollen - wie in Südkorea auch werden die Partien ohne Zuschauer als Geisterspiele ausgetragen. Hierzulande wird am Mittwoch mit einer Entscheidung darüber gerechnet, wann die Bundesliga fortgesetzt werden kann. Das wäre vor allem für Sky eine gute Nachricht.

Sportdigital Fußball setzt derweil weiter auf seine "Football Around The World"-Liveshow, in der montags, mittwochs und freitags ab 18:45 Uhr sowie samstags ab 16:30 Uhr über den Sport gesprochen wird. Zu den nächsten Gästen gehören nach Angaben des Senders unter anderem Thomas Doll, Lars Unnerstall und Lotto King Karl.

