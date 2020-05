Drag-Makeover "The Diva in me" startet im Juni bei TVNow

© TVNOW / Bernd-Michael Maurer

Drei Drag Queens werden sich ab Juni bei TVNow um Frauen kümmern, deren Selbstbewusstsein auf der Strecke geblieben ist. In einer Spezial-Folge ist auch die Modeunternehmerin Claudia Obert mit dabei, die jüngst an "Promis unter Palmen" teilnahm.



06.05.2020 - 12:37 Uhr von Alexander Krei 06.05.2020 - 12:37 Uhr

TVNow wird am Pfingstmontag eine neue Makeover-Realityshow ins Programm nehmen. Diese hört auf den Namen "The Diva in me" und setzt auf drei Drag Queens, die fünf Frauen ihr verlorenes Selbstbewusstsein zurückgeben wollen - um ihre innere Diva zu wecken, wie es heißt. Geplant sind zunächst fünf Folgen, deren Produktion RTL Studios übernimmt. Die Veröffentlichung erfolgt wöchentlich.

Zusammen mit ihren Schützlingen entwickeln Barbie Breakout, Sheila Wolf und Kelly Heelton einen eigenen Drag Look mit auffallendem Outfit und Styling. Außerdem erarbeiten sie eine kleine Performance, die dann zum Ende jeder Folge vor den Queens präsentiert wird.

Darüber hinaus hat TVNow auch noch eine Spezial-Folge angekündigt, in der sich Claudia Obert in die Hände der Drag Queens begibt. Die Modeunternehmerin hatte zuletzt mit ihrer Teilnahme an der Sat.1-Show "Promis unter Palmen" für Schlagzeilen gesorgt. In "The Diva in me" soll sich Obert nun von einer Seite zeigen, "die die Öffentlichkeit so noch nie gesehen hat". Das jedenfalls verspricht der Streamingdienst.





Abseits von "The Diva in me" setzt TVNow ebenfalls auf Drags: So soll das Paket von "RuPaul's Drag Race" ab dem 1. Juni um die ersten vier Staffeln des US-Originals sowie einer deutschen Version der ersten UK-Staffel erweitert werden. Die Show, die bereits mehr als huntert talentierte Drag Queens präsentierte, ist schon seit über zehn Jahren auf Sendung.

