RTL schickt Promi-"WWM" gegen "Tatort" ins Rennen

An Weihnachten ließ RTL "Wer wird Millionär" erstmals gegen "Tatort" und "Traumschiff" antreten und fuhr ein Reichweiten-Tief ein - ging aber nicht völlg unter. An Pfingsten kommt es nun zum Duell zwischen "Promi-WWM" und dem "Tatort"



06.05.2020 - 16:34 Uhr von Uwe Mantel 06.05.2020 - 16:34 Uhr

Auch in diesem Frühjahr wird RTL wieder sein traditionelles Prominenten-Special von "Wer wird Millionär" zeigen. Beim 40. Mal wird die allerdings Konkurrenz ungewöhnlich hart sein, denn RTL hat sich entschieden, Jauch und Co. am Pfingstmontag auf Sendung zu schicken. Weil die ARD an Ostern und Pfingsten den "Tatort" immer erst montags zeigt, kommt es also am 1. Juni zum Duell mit dem ARD-Krimi. Dort läuft an diesem Abend der neueste Fall "Der letzte Schrey" des Weimarer Duos Christian Ulmen und Nora Tschirner. Der letzte Weimar-"Tatort" hatte rund achteinhalb Millionen Zuschauer.

Am 26. Dezember hatte RTL "Wer wird Millionär" schon einmal gegen den "Tatort" antreten lassen - damals war zusätzlich aber zudem auch noch Florian Silbereisens Premiere im "Traumschiff" im Rennen. "WWM" rutschte mit 3,33 Millionen Zuschauern in diesem harten Umfeld prompt auf seine die geringste Reichweite, die das Format je verzeichnete. Mit Marktanteilen von 10,9 Prozent bei Jung und Alt hielt man sich trotzdem halbwegs wacker. Damals handelte es sich um ein Familien-Special, mit einem Promi-Special rechnet man sich nun augenscheinlich noch etwas bessere Chancen aus. Welche Promis zu Gast sein werden, verrät RTL wie üblich erst kurz vor der Ausstrahlung.

Vor dem "WWM"-Promispecial gibt's schon einen Ausblick auf die nächste Staffel von "Bauer sucht Frau": Am 1. Juni um 19:05 Uhr werden die neuen Bauern vorgestellt. Am Freitag darauf gibt' außerdem Nachschub von der "Ultimativen Chartshow". Am 5. Juni präsentiert Oliver Geisen die erste von zwei neuen Folgen, in der diesmal die "erfolgreichsten Dance-Hits aller Zeiten" gespielt werden. Als Show-Acts sind DJ Hugel, Cascada, Ottawan, Giovanni Zarrella und 2 Unlimited angekündigt, als Gäste sind überdies noch Oliver Pocher und Oana Nechiti mit dabei.

