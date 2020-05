Acht Filme: "RBB Queer" geht im Sommer in Staffel drei

© rbb

Der RBB räumt den späten Donnerstagabend im Sommer erneut frei, um dort zwei Monate lang queere Filme auszustrahlen. Es ist die mittlerweile dritte Staffel von "RBB Queer". Welche Filme der Sender ausstrahlen wird...



06.05.2020 - 16:31 Uhr von Timo Niemeier 06.05.2020 - 16:31 Uhr

Ab 18. Juni kehrt "RBB Queer" zurück. Bis zum 6. August wird der RBB dann immer am späten Donnerstagabend queere Filme ausstrahlen. Insgesamt stehen acht Filme auf dem Plan, sieben davon werden als deutsche Erstausstrahlung zu sehen sein. Erstmals lief "RBB Queer" im Sommer 2018, nach der Wiederauflage im vergangenen Jahr kehrt die Reihe nun wieder zurück.

Los geht’s am 18. Juni mit dem Coming-of-Age-Film "Siebzehn". In ihrem Regiedebüt zeigt Monja Art das Teenagersein in der österreichischen Provinz als Achterbahnfahrt der Gefühle und in einer Ansammlung von amourösen Minidramen, in denen lesbisches Verliebtsein für genau so viel Verwirrung sorgt wie heterosexuelles. Die sieben weiteren Filme sind: "Beach Rats", "La belle saison - Eine Sommerliebe", "120 BPM", "Heute gehe ich allein nach Hause", "Viva", "Lichtes Meer" und "Rafiki". Unmittelbar vor jeder Ausstrahlung stellt RBB-Filmexperte Knut Elstermann die Streifen vor und liefert Hintergrundinformationen zu ihrer Entstehung und Rezeption.

RBB-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus sagt: "Der Christopher Street Day hat eine lange und stolze Tradition in Berlin. Ein Sommer ohne ihn in gewohnter Form ist kaum vorstellbar. Aber schauen wir doch mal, was sich unsere queere Szene dazu einfallen lässt. Eines bleibt aber auch 2020 gleich: Der RBB zeigt wieder Flagge und die Filmreihe ‘RBB Queer’ im Programm. Mit vielen spannenden internationalen Produktionen, die größtenteils zum ersten Mal im deutschen Fernsehen zu sehen sein werden. Vielleicht ein kleiner Trost für die Community und unser Publikum in dieser Zeit."

Teilen