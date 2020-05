ZDF startet neues Film- und Serienmagazin mit Gätjen

© ZDF/Marcus Höhn

Das ZDF wird noch im Mai ein neues Film- und Serienmagazin ins Programm nehmen, das unter anderem von Steven Gätjen moderiert wird. Im ZDF ist eine wöchentliche Ausstrahlung geplant, online gibt es mehr Content.



06.05.2020 - 17:55 Uhr von Timo Niemeier 06.05.2020 - 17:55 Uhr

Steven Gätjen ist bekannter Filmliebhaber- und Experte in diesem Bereich. In "Gätjens großes Kino" blickte er zwischen 2016 und 2019 im ZDF monatlich auf Filmstarts und nahm die Zuschauer mit hinter die Kulissen der Branche. Nun gibt es ein neues Film- und Serienmagazin, das noch in diesem Monat im ZDF starten wird. Am 28. Mai wird man erstmals "Filmgorillas" mit Steven Gätjen zeigen. Mit dabei sind aber auch Maria Ehrich, Silke und Daniel Schröckert.

Zu sehen sind in den jeweiligen Ausgaben immer zwei der vier Moderatoren. Anders als bei "Gätjens großes Kino" will man künftig nicht nur monatlich, sondern wöchentlich auf aktuelle Kino- und Serienstarts blicken. Das Format ist fortan immer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu sehen, zum Start geht es um 00:45 Uhr los.

Eigentlich handelt es sich bei der Sendung aber um ein Online-Format von ZDFkultur. Bei Youtube wird die Schlagzahl dann auch deutlich höher sein als im klassischen TV. Auf dem entsprechenden Kanal der Filmgorillas gibt es immer dienstags und donnerstags um 16 Uhr ein neues Video. Im ZDF läuft dann eine Art Zusammenfassung. Dienstags will man in der Rubrik "Frischfutter" auf Neustarts blicken, donnerstags geht es in den "Streifzügen" um unterschiedliche Aspekte der Film- und Serienwelt. Produziert wird das Format von der Elbgorilla GmbH aus Hamburg.

