Joyn löst Maxdome nun auch in ICE-Zügen ab

© Joyn

Seit dem Start von Joyn ist der Streaming-Dienst Maxdome bekanntlich ein Auslaufmodell. Auch in den ICE-Zügen der Deutschen Bahn, in denen bislang Maxdome die Video-Inhalte lieferte, hält nun sukzessive Joyn Einzug.



07.05.2020 - 12:01 Uhr von Uwe Mantel 07.05.2020 - 12:01 Uhr

Seit gut drei Jahren lassen sich übers Bord-Portal in ICE-Zügen Filme aus dem Maxdome-Angebot abrufen - eine Auswahl kostenlos, eine erweiterte Auswahl für Abonnenten des Dienstes. Da die Marke Maxdome nun aber bekanntlich langsam vom Markt verschwindet - ab Sommer wird lediglich noch der Store weiter betrieben - steht nun auch in den Zügen der Deutschen Bahn der Wechsel zum Nachfolger Joyn an. In den ersten Zügen wurde "Maxdome onboard" bereits von "Joyn Selection" abgelöst, der Rest wird sukzessive bis Anfang Juli folgen.

Wie bislang bei "Maxdome onboard" gibt's auch bei "Joyn Selection" eine Reihe an Serien, Filmen, Dokumentationen und Kinderinhalten zum kostenlosen Streaming. Die Inhalte sind dabei auf einem Server im Zug gespeichert, das Streaming funktioniert also unabhängig von einer wackeligen Internet-Verbindung und verbraucht auch kein Datenvolumen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, ebensowenig eine eigene App. Nutzbar ist "Joyn Selection" über Laptops, Tablets und Smartphones, indem man übers ICE-WLAN www.joynselection.de aufruft oder übers ICE-Portal geht.

Zusätzlich zu den Gratis-Inhalten gibt's für Abonnenten von Joyn Plus+ auch wieder eine erweiterte Auswahl, wenn auch bei weitem nicht aufs Komplettangebot. Über 600 Filme und Serienfolgen stehen für zahlende Kunden im ICE demnach bereit, das Gesamtangebot liegt allerdings bei 30.000 Inhalten.

Alexandar Vassilev, Geschäftsführer und CEO Joyn: "Reisen steht momentan nicht im Fokus. Wir alle stellen uns den Herausforderungen, die die aktuelle Situation mit sich bringt, und hoffen gleichzeitig, dass wir möglichst bald zur Normalität zurückkehren können. Wir sind stolz darauf, mit Joyn Selection unser Angebot nun noch mehr Menschen einfach und komfortabel zur Verfügung stellen zu können. Damit gehen wir in unserer langjährigen, erfolgreichen Partnerschaft mit der Deutschen Bahn den nächsten Schritt für noch bessere Unterhaltung im ICE."

Teilen