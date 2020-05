Kika sucht Produktionsfirmen für neue Sketch-Comedy

© KIKA

Unter dem Arbeitstitel "Die Schwarz-Weiß Sketch-Comedy" plant der Kika ein Format, in der das Zusammenleben von Kindern unterschiedlicher Hautfarbe und Herkunft thematisiert wird. Dazu begibt sich der Sender jetzt auf die Suche nach Produktionsfirmen



07.05.2020 - 12:33 Uhr von Alexander Krei 07.05.2020 - 12:33 Uhr

Der Kinderkanal ruft Produktionsfirmen mit Blick auf den Ende Mai stattfindenden Deutschen Diversity-Tag dazu auf, sich an einem neuen Sketch-Comedyformat mit dem Arbeitstitel "Die Schweiß-Weiß Sketch-Comedy" zu beteiligen. Der öffentlich-rechtliche Kindersender plant zunächst eine Pilotstaffel, in der das Zusammenleben von Kindern unterschiedlicher Hautfarbe und Herkunft in Deutschland aus unterschiedlichen Perspektiven thematisiert werden soll.

"Den '3. Kika-Produzent*innentag' mussten wir durch die Corona-Krise verschieben, anlässlich des Deutschen Diversity-Tages sehen wir einen guten Zeitpunkt und ein wichtiges Signal, einen Aufruf an alle Kreativen zu richten, an einem spannenden und ambitionierten Programmvorhaben mitzuwirken", sagte Kika-Programmgeschäftsführerin Astrid Plenk. "Ich bin überzeugt, dass dieses Thema inspiriert und uns viele Rückmeldungen erreichen werden."

Produktionsfirmen können ihr Interesse an der Teilnahme an einem Angebotsverfahren bis zum 29. Mai bekunden - dazu muss eine Mail an nonfiktion@kika.de geschrieben werden. Erwartet werden ein formloses Unternehmensprofil und die Darlegung der Expertise im Bereich Sketch-Comedy, Diversität und der Zielgruppe Kinder. Inhaltliche Vorstellungen sind zu diesem Zeitpunkt nicht erforderlich.





Aus allen eingegangenen Kurzbewerbungen wird der Kinderkanal Produktionsfirmen auswählen, die ein inhaltliches Briefing und weitere Informationen zum folgenden Angebotsverfahren erhalten. Man darf auf das Ergebnis gespannt sein.

Mehr zum Thema Diversity im Kinder-Fernsehen: Show, don't tell!



