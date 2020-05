Zuschauer können ihre Lieblings-"Tatorte" wählen

Die ARD hat ihre Zuschauer dazu aufgerufen, die besten "Tatort"-Ausgaben zu bestimmen. Das Voting hat auch Auswirkungen auf das Programm: Die beliebtesten Filme sind dann nämlich im Sommerprogramm im Ersten zu sehen.

Der "Tatort" feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Im November 1970 ging der erste Fall der Krimi-Reihe auf Sendung, produziert wurden seither mehr als 1.100 Filme, seit Jahrzehnten ist der "Tatort" eine Institution am Sonntagabend und eines der reichweitenstärksten Programme im deutschen Fernsehen. Zum Geburtstag lässt die ARD die Zuschauer nun über die besten "Tatorte" abstimmen.

Das Erste wird dazu 50 "Tatort"-Filme zur Auswahl stellen, aus denen die Fans der Reihe entscheiden können. Wöchentlich können die Zuschauer dann ihren Liebling aus diesen 50 Filmen bestimmen - und den zeigt Das Erste dann auf dem gewohnten Sendeplatz am Sonntagabend um 20:15 Uhr. Elf Sonntage im Sommer sollen so mit Highlight-"Tatort"-Ausgaben bespielt werden.

Die Ergebnisse der Votings werden jeweils freitags vor dem Ausstrahlungstermin veröffentlicht. Die Liste mit den 50 zur Wahl stehenden Folgen wird Das Erste am 14. Juni zum Abruf bereitstellen. Zur Wahl stehen laut Senderangaben beim Publikum besonders erfolgreiche Ausgaben aus den letzten 25 Jahren. Die ganz alten Krimis wird es also nicht zur Auswahl geben. Den ersten Wunsch-"Tatort" strahlt der Sender schließlich am 21. Juni aus. Finale ist am 30. August. Wer ganz alte "Tatort"-Ausgaben sehen will, muss auf den Sendeplatz am späten Freitagabend ausweichen. Hier wird Das Erste ab dem 26. Juni noch einmal einige Klassiker aus 50 Jahren "Tatort" zeigen.





Mit 16 bislang in diesem Jahr ausgestrahlten "Tatort"-Folgen kam Das Erste auf durchschnittlich fast neun Millionen Zuschauer - so viele Menschen erreichte die Reihe auch 2019. In der Spitze waren in diesem Jahr bislang 10,88 Millionen Menschen mit dabei. Der erfolgreichste "Tatort" in den letzten 25 Jahren war der Münster-Fall "Fangschuss" aus dem April 2017, damals sahen 14,56 Millionen Menschen zu.