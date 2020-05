"Dunja Hayali" kehrt mit kompakter Sommer-Staffel zurück

© ZDF/Svea Pietschmann

Nachdem sich die Ausstrahlung des Talk-Magazins "Dunja Hayali" im monatlichen Rhythmus zuletzt aus Quotensicht nicht bewährte, herrscht derzeit Sendepause. Stattdessen kehrt man zur kompakten Sommer-Programmierung zurück



07.05.2020

2015 übernahm Dunja Hayali erstmals die Sommer-Vertretung für Maybrit Illner auf dem gewohnten ZDF-Talksendeplatz am Donnerstagabend und erhielt für den "ZDFdonnerstalk" nicht nur viel Lob, sondern erzielte auch ordentliche Quoten. Auch in den beiden darauffolgenden Jahren ging sie jeweils für einige Wochen im Sommer auf Sendung. 2018 entschied man sich dann allerdings für einen anderen Weg und zeigte die Sendung, die inzwischen "Dunja Hayali" hieß, nun in einem etwa monatlichen Turnus mittwochs, meist erst gegen 22:45 Uhr, teils noch später.

Der späte Sendeplatz und die unregelmäßige Ausstrahlung hat den Quoten nicht gut getan. Obwohl Dunja Hayali nun nicht mehr in den vermeintlich zuschauerärmeren Sommermonaten ran musste, sahen deutlich weniger Zuschauer zu, 2019 waren es im Schnitt nur gut 1,4 Millionen, fast eine dreiviertel Million weniger als noch zwei Jahre zuvor. Daher kehrt man in diesem Jahr nun zum bewährten Ausstrahlungs-Rhythmus zurück.

Die bislang letzte Ausgabe lief Anfang Dezember, seither befindet sich "Dunja Hayali" in der Pause. Im Juli und August wird es aber fünf neue Ausgaben geben, die dann wieder im wöchentlichen Turnus und auf dem ursprünglichen Sendeplatz donnerstags um 22:15 Uhr gesendet werden, wie das ZDF auf DWDL.de-Anfrage bestätigt. Dunja Hayali erklärt dazu: "Der wöchentliche Rhythmus, der frühere Sendeplatz und die kompakte Sendeplanung sind die besten Bedingungen für diese Sendung, das hat sich im Laufe der vergangenen Staffel herausgestellt."

