Sky mit kostenloser Konferenz beim Bundesliga-Comeback

© Sky

Wenn die Bundesliga in etwas mehr als einer Woche aus der Corona-Pause zurückkehrt, wird Sky an zwei Spieltagen die Konferenz im Free-TV übertragen. Gleichzeitig will der Sender die Fans mit speziellen Angeboten bis zum Saisonende locken.



07.05.2020 - 15:45 Uhr von Alexander Krei 07.05.2020 - 15:45 Uhr

Ursprünglich hatte Sky schon im März angekündigt, an zwei Spieltagen die Konferenzen von Bundesliga und 2. Bundesliga kostenlos übertragen zu wollen - doch dann durchkreuzte die Saison-Unterbrechung die Pläne des Pay-TV-Senders. Nun, da der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird, will Sky die Freischaltung für alle Fans jedoch nachholen.

Wie Sky am Donnerstag mitteilte, wird es die Konferenz am Bundesliga-Samstag sowie die Zweitliga-Konferenz am Sonntag an den kommenden beiden Spieltagen für alle frei empfangbar auf Sky Sport News HD zu sehen geben. Zudem verspricht Sky "attraktive Angebote" für den Rest der Saison - so sollen Sky-Q-Kunden die Bundesliga in HD für 24,99 Euro pro Monat sehen können und der Streamingdienst Sky Ticket bietet ein "End-of-Season-Ticket" für einmalig 39,99 Euro an.

“Das Comeback der Bundesliga ist eine schöne Nachricht für unsere Kunden und Fußballfans", so Sky-Sportchef Jacques Raynaud. "Wir sind dankbar dafür, dass wir mit unserem Programm für die Menschen in dieser herausfordernden Situation unseren Beitrag für die bestmögliche Unterhaltung leisten können. Sky wird das Beste aus den Comeback-Spielen machen und den Zuschauern ein besonderes TV-Erlebnis bieten."





Gleichzeitig stellte Sky den Einsatz neuer Features in Aussicht, die in Kürze kommuniziert werden sollen. Damit wolle man den Zuschauern auch im Rahmen der Geisterspiele "ein besonderes TV-Erlebnis präsentieren" - gut möglich also, dass der Sender eine eigene Tonspur mit Fangesängen oder Ähnlichem anbieten wird, um von der trostlosen Atmosphäre im Stadion abzulenken.

Mehr zum Thema Bundesliga-Rückkehr: Weiter Unklarheit wegen Discovery



Teilen