WDR zeigt "Hirschhausen auf Intensiv" schon nächste Woche

Schon am Dienstag wird das WDR Fernsehen die Dokumentation "Hirschhausen auf Intensiv" ausstrahlen. Der Film, der in Bonner Uniklinik entstand, läuft zusammen mit einem "Quarks Extra", das ebenfalls von Eckart von Hirschhausen präsentiert wird.



07.05.2020 - 17:21 Uhr von Alexander Krei 07.05.2020 - 17:21 Uhr

Das WDR Fernsehen wird die vor wenigen Wochen entstandene Dokumentation "Hirschhausen auf Intensiv" in der kommenden Woche ins Programm nehmen. Zu sehen gibt es den 45-minütigen Film am Dienstag um 20:15 Uhr. Ende April begab sich Dr. Eckart von Hirschhausen in das Innerste des Universitätsklinikums Bonn, um unter anderem hautnah mitzuerleben, wie sich das Notfallzentrum auf einen unbekannten Ansturm von infektiösen Corona-Patienten vorbereitet oder wie es sich anfühlt, mit Atemschutzmaske einen Operationssaal zu reinigen.

"Wir zeigen die gegenwärtige Situation in ihrer Komplexität und Widersprüchlichkeit und wollen damit zu einer aufgeklärten Diskussion beitragen", so Hirschhausen Ich bin sehr dankbar, dass uns die Uniklinik Bonn einen derart intimen Blick hinter die Kulissen ermöglicht hat: von der aktuellsten Forschung und Heilversuchen bis zu den Krisenstäben und den Schwierigkeiten in der Beschaffung von Schutzmaterial." Gleichzeitig soll. jedoch auch gezeigt werden, dass es neben Covid-19 noch andere Themen in Krankenhäusern gibt.

Die Dreharbeiten zu "Hirschhausen auf Intensiv" fanden nach Angaben des WDR unter Einhaltung aller hygienischen Vorsichtsmaßnahmen statt. Der TV-Arzt hatte das Uniklinikum bereits vor den Dreharbeiten besucht, ließ sich ärztlich durchchecken und wurde negativ auf Covid-19 getestet. Hirschhausen wird am kommenden Dienstag außerdem im Anschluss an die von Bilderfest produzierte Dokumentation, die in der WDR-Mediathek schon morgens zum Abruf bereitstehen wird, auch in einem "Quarks Extra" um 21:00 Uhr zu sehen sein.

