Shocking Short Awards loben 30.000 Euro Preisgeld aus

Eine glamouröse Preisverleihung wird es in diesem Jahr nicht geben, doch für die Gewinner des von 13th Street vergebenen Kurzfilmpreises Shocking Short lohnt sich der Sieg stattdessen erst recht - insgesamt werden 30.000 Euro an die Finalisten vergeben.



08.05.2020 - 11:22 Uhr von Alexander Krei 08.05.2020 - 11:22 Uhr

Trotz der Absage des Filmfests München will NBCUniversal auch in diesem Jahr die 13th Street Shocking Short Awards vergeben. Für die Preisträger lohnt sich die Auszeichnung in diesem Jahr sogar doppelt, denn vor dem Hintergrund der Corona-Krise haben die Ausrichter entschieden, die drei Finalisten mit Preisgeldern von insgesamt 30.000 Euro zu belohnen. Man wolle damit im Ausnahme-Jahr 2020 "ein deutliches Zeichen" setzen.

Es sei NBCUniversal ein großes Anliegen, das Engagement für den Filmnachwuchs gerade in diesem Krisenjahr aufrecht zu erhalten, erklärte Katharina Behrends, Managing Director NBC Universal Global Networks. "Daher haben wir uns entschieden, 2020 zusätzlich ein Preisgeld an die drei Finalisten auszuloben und damit den aufstrebenden Filmtalenten in dieser schweren Zeit nachhaltig zur Seite zu stehen."

Eine prominente Jury aus Film- und Medienschaffenden wird in diesem Jahr zusammen mit dem Sender 13th Street aus allen Filmeinreichungen drei Finalisten und schließlich den Gewinner auswählen, der am 3. Juli bekanntgegeben wird. Hauptpreis ist die Teilnahme am Filmmasters Program der Universal Studios in Los Angeles. Der Gewinner darf sich über 15.000 Euro freuen, der Zweitplatzierte erhält 10.000 Euro und der Dritte noch 5.000 Euro.

Auf eine glamouröse Verleihung muss jedoch verzichtet werden. Wegen der Corona-Pandemie wird NBCUniversal daher auf ein großes Event verzichten. Bleibt zu hoffen, dass der Kurzfilm-Preis, der nun schon zum 21. Mal vergeben wird, im kommenden Jahr wieder unter besseren Vorzeichen über die Bühne gehen kann.

