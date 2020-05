RTL fährt "Bauer sucht Frau International"-Dosis zurück

© TVNow/Benno Kraehahn

Wegen schwacher Quoten spart sich RTL ab sofort die Wiederholungen von "Bauer sucht Frau International" am Sonntagvormittag. Die Erstausstrahlungen sind bislang allerdings auch kein allzu großer Erfolg - jüngst gab es erstmals einen einstelligen Marktanteil.



11.05.2020 - 16:07 Uhr von Alexander Krei 11.05.2020 - 16:07 Uhr

Das hat man sich bei RTL gewiss anders vorgestellt: Die zweite Staffel von "Bauer sucht Frau International" ist aus Quotensicht derzeit kein Erfolg - gegen harte Konkurrenz mit "Tatort" und Filmen schalteten zuletzt war mehr als drei Millionen Zuschauer ein, doch der Marktanteil in der Zielgruppe fiel jüngst sogar unter zehn Prozent.

Dazu kommt, dass die sonntags im Vormittagsprogramm ausgestrahlten Wiederholungen überhaupt nichts reißen können. Hier verzeichnete die Kuppelshow in den vergangenen Wochen sogar weniger als sechs Prozent Marktanteil. Verständlich, dass RTL zumindest hier die Reißleine zieht.

Anstelle von "Bauer sucht Frau" wird der Sender von dieser Woche an jeweils sonntags gegen 10:15 Uhr drei zusätzliche Wiederholungen von "Die Superhändler - 4 Räume, 1 Deal" ins Programm nehmen. Ob das hilft, bleibt abzuwarten. Jüngst hatte sich die die Trödelshow im Vorfeld von "Bauer sucht Frau International" zumindest auf bis zu 13,2 Prozent Marktanteil gesteigert.

Die Wiederholungen der Kuppelshow sind derzeit aber auch direkt im Anschluss an die Erstausstrahlung zu sehen. Der Erfolg hält sich aber auch hier in Grenzen: Mehr als ein Marktanteil von 7,1 Prozent in der Zielgruppe war am späten Sonntagabend für "Bauer sucht Frau International" nicht drin.

