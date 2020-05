Sarah Lombardi nicht mehr beim "Supertalent" dabei

© TVNOW / Stefan Gregorowius

Nach nur einer Staffel verlässt Sängerin Sarah Lombardi die Jury der RTL-Castingshow "Das Supertalent". Die Produktion der neuen Staffel soll voraussichtlich im August beginnen - noch ist jedoch unklar, wer ihren Platz einnehmen wird.



11.05.2020 - 20:57 Uhr von Alexander Krei 11.05.2020 - 20:57 Uhr

Nach nur einer Staffel ist Sarah Lombardi beim "Supertalent" schon wieder raus. RTL-Sprecherin Anke Eickmeyer bestätigte dem "RND", dass die 27-Jährige in der 14. Staffel der Castingshow nicht mehr dabei sein wird. "Es ist ja bekannt, dass wir jedes Jahr Änderungen in der 'Supertalent'-Jury haben, so wird es auch dieses Jahr eine neue Jurorin geben. Wir danken Sarah Lombardi für ihren erfolgreichen Einsatz. Sie hat das 'Supertalent' 2019 sehr bereichert."





Wer anstelle von Lombardi künftig an der Seite von Dieter Bohlen und Bruce Darnell in der Jury sitzen wird, ist noch nicht bekannt - die Nachfolge dürfte allerdings demnächst geklärt werden, immerhin soll die Produktion der neuen Folgen im August beginnen. Sarah Lombardi hatte den Platz in der "Supertalent"-Jury von Sylvie Meis übernommen, die ein einjähriges Comeback in der RTL-Show feierte. Dieter Bohlen ist von Beginn an dabei, Bruce Darnell - mit zweijähriger Unterbrechung - seit der zweiten Staffel.

Mit im Schnitt 18 Prozent Marktanteil war "Das Supertalent" für RTL auch im vorigen Jahr wieder eine sichere Bank, wenngleich die Show damit etwas schwächer lief als zuletzt. Insgesamt schalteten durchschnittlich rund 3,4 Millionen Zuschauer pro Woche ein und damit etwa 400.000 Zuschauer weniger als in den beiden Jahren zuvor. In ihrer Hochphase hatte die "Supertalent"-Suche in der Vergangenheit sogar zeitweise mehr als acht Millionen Zuschauer vor den Fernseher gelockt.





Sarah Lombardi war jüngst nicht nur für RTL im Einsatz, sondern präsentierte an der Seite von Jochen Schropp auch die neue Musikshow "United Voices" in Sat.1. Hiervon strahlte der Privatsender bislang allerdings erst eine Folge aus, obwohl bereits mehrere produziert worden waren. Wann die weiteren Ausgaben den Weg auf den Bildschirm finden werden, steht aktuell nicht fest.

