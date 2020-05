"The Last Wave": ZDFneo zeigt französische Mysteryserie

© ZDF/Céline BRACHET - KWAI - FTV

Ende Juni wird ZDFneo alle Folgen der französischen Serie "The Last Wave" am Stück ausstrahlen - bis tief in die Nacht hinein. Im Zentrum der Geschichte steht eine Welle, die zahlreiche Surfer verschluckt. Doch niemand kann sich erinnern, was passiert ist.



12.05.2020 - 13:16 Uhr von Alexander Krei 12.05.2020 - 13:16 Uhr

ZDFneo holt die französische Mysteryserie "La Dernière Vague" nach Deutschland und zeigt sie Ende Juni unter dem Titel "The Last Wave". Wer will, kann alle sechs Folgen am Stück sehen - es empfiehlt sich allerdings, Nachtschwärmer zu sein, denn der Sender beginnt erst um 22:00 Uhr. Die Staffel ist damit um kurz nach 3 Uhr beendet. Immerhin verspricht ZDFneo, die Serie am Folgetag in die Mediathek zu stellen.





"The Last Wave" spielt im idyllischen Badeort Brizan an der französischen Atlantikküste. Das Leben nimmt seinen gewohnten Lauf, als plötzlich eine seltsame Wolke am Himmel erscheint. Bei einem Surfwettbewerb senkt sich die Wolke ohne Vorwarnung auf das Meer hinab. Alle Surfer werden von einer riesigen Welle verschluckt und sind von einem Augenblick auf den anderen spurlos verschwunden.

Eine groß angelegte Suchaktion wird gestartet, die jedoch erfolglos bleibt. Doch dann tauchen die Verschwundenen nach fünf Stunden wieder aus dem Meer auf - genauso plötzlich und unerwartet, wie sie verschwunden sind. Und keiner von ihnen kann sich an die Zeit erinnern, die sie im Meer verbracht haben.



