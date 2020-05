Rola Bauer verkauft Tandem komplett an Studiocanal

© Studiocanal

Ende 2011 übernahm Studiocanal bereits die Mehrheit an der von Rola Bauer und Tim Halkin gegründeten Produktionsfirma Tandem, nun verkaufen die Gründer auch die restlichen Anteile. Rola Bauer wird aber einige Projekte weiter betreuen.



12.05.2020 - 16:59 Uhr von Uwe Mantel 12.05.2020 - 16:59 Uhr

Studiocanal übernimmt von Rola Bauer, Tim Halkin und Jonas Bauer nun auch die restllichen Anteile an Studiocanal TV / Tandem Productions und verleibt sich die Produktionsfirma somit komplett ein. Dies hat Studiocanal-CEO Anna Marsh am Dienstag angekündigt. Rola Bauer kehrt der 1999 von ihr gemeinsam mit Tim Halkin gegründeten Firma aber nicht komplett den Rücken, sondern wird einige Serien im Rahmen eines nicht-exklusiven Consultin-Deals auch weiter betreuen. Dazu gehören etwa die vor dem Start stehende Serie "Shadowplay" sowie die zwölfteilige Dramedy "On the Verge".

Anna Marsh: "Die Aufstockung unsere Beteiligung verhilft unserem internationalen Fernsehproduktions- und -vertriebsgeschäft zu weiterem Wachstum. Rola ist eine ausgezeichnete Partnerin und unglaublich talentierte Führungskraft, die in den letzten acht Jahren stark zur Entwicklung von Studiocanal TV beigetragen hat. Im Rahmen von Studiocanal möchte ich Rola aufrichtig für ihre harte Arbeit und ihr enormes Engagement danken."

Rola Bauer: "Mein Ziel war es immer, durch Fernsehen, das Grenzen überschreitet, aufzuklären und zu unterhalten. Diese Firma vor über zwanzig Jahren zu gründen und zusammen mit Studiocanal und den fantastischen Teams in München, Paris und London unter der Leitung von Anna Marsh weiter auszubauen, war eine inspirierende Erfahrung. Es ist erfüllend, die Ergebnisse zu sehen, die wir durch die Finanzierung und Schaffung unserer internationalen Erfolgsserien wie 'Zerozerozero', 'Safe', 'Years & Years', 'War of the World' und das kommende 'Shadowplay' erreicht haben. Es hat nie eine bessere Zeit gegeben, um im internationalen Content-Geschäft zu sein und Plattformen für unsere zukünftige wirtschaftliche Erholung zu schaffen und zu verbinden. Ich freue mich darauf, nun ein neues Kapitel aufzuschlagen."

