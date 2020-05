Marvin Fischer übernimmt HR-Magazin "Maintower"

© HR

Bislang konnte man Marvin Fischer vorwiegend im Radio hören, nun wird er auch häufiger vor der TV-Kamera stehen. Von der kommenden Woche an übernimmt der 33-Jährige die Moderation des Vorabend-Magazins "Maintower" im HR Fernsehen.



13.05.2020 - 13:44 Uhr von Alexander Krei 13.05.2020 - 13:44 Uhr

Sein erstes TV-Casting brachte ihm gleich den Job: Marvin Fischer wird neuer Moderator des HR-Boulevardmagazins "Maintower". Der 33-Jährige soll am 18. Mai erstmals für die Sendung vor der Kamera stehen - als Nachfolger von Petra Neftel, die bereits im Dezember erklärt hatte, nach acht Jahren beim HR in Frankfurt wieder nach Hamburg zu gehen, um sich dort mehr ihren Kindern und den eigenen Coaching-Praxen zu widmen.

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Petra hat Maintower über Jahre geprägt, was es nicht leicht macht, in ihre Fußstapfen zu treten", so Marvin Fischer. "Ich bin auf jeden Fall maximal gespannt auf das, was mich bei 'Maintower' erwartet, und habe große Lust, diese neue Herausforderung anzunehmen." Beim HR kennt sich der Moderator bereits gut aus: Schon seit 2013 moderiert er beim Jugendsender YouFM.

Darüber hinaus ist Fischer aber auch beim WDR-Sender 1Live zu hören. Darüber hinaus arbeitete er in der Vergangenheit in der Comedy-Redaktion von Radio NRW, als Live-Reporter für die WDR-"Lokalzeit" in Dortmund und für "Die Faktenchecker" bei RTL.

