Kösling geht bei der SevenOne Entertainment Group an Bord

Am Vormittag vermeldete die Ad Alliance seinen Abschied, jetzt ist der von DWDL bereits berichtete Wechsel nach Unterföhring offiziell: Wolfgang Link holt Andreas Kösling in die Geschäftsführung der neuen SevenOne Entertainment Group.



13.05.2020 - 14:02 Uhr von Thomas Lückerath 13.05.2020 - 14:02 Uhr

In Unterföhring baut man weiter an der neuen Struktur des Entertainment-Geschäfts: Gemeinsam mit Thomas Wagner wird Andreas Kösling (Foto) künftig die Vermarktung des Contents übernehmen. Er wird in seiner neuen Position den Ausbau der Wachstums- und Innovationsthemen im Sales-Bereich übernehmen und berichtet in seiner Funktion – ebenso wie bereits Thomas Wagner – an Wolfgang Link, Vorstand Entertainment der ProSiebenSat.1 Media SE und CEO SevenOne Entertainment. Besagte SevenOne Entertainment Group ist die angekündigte neue Dachmarke für alle Entertainment-Aktivitäten - inklusive deren Vermarktung - der ProSiebenSat.1 Media SE.

Im DWDL.de-Interview kündigte Wolfgang Link kürzlich an, dass sich die Umstrukturierung und das Rebranding Corona-bedingt ein Stück weit verzögert: "Unter normalen Umständen hätten wir unseren neuen Auftritt zu den Screenforce Days in Köln präsentiert. Jetzt haben wir zwar etwas mehr Zeit, wollen das aber im Spätsommer umsetzen." Bis Andreas Kösling in Unterföhring antritt, bleibt aber ohnehin noch etwas Zeit: Erst Anfang 2021 tritt der gebürtige Münchner seine neue Aufgabe an."Ein hervorragendes Netzwerk, ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse von Werbekunden und Agenturen auf der einen Seite sowie seine langjährigen Wurzeln in der Medienbranche und seine ausgewiesenen Managementqualitäten, all das macht Andreas Kösling zu einem Gewinn für unsere Company", erklärt Wolfgang Link (Foto) zur Neuverpflichtung. "Gemeinsam mit Thomas Wagner wird er unsere Vermarktung steuern – insbesondere mit dem Fokus auf Wachstum und innovative Werbeprodukte. Andreas komplettiert damit neben Nicole Agudo Berbel, Henrik Pabst und Thomas Wagner die Geschäftsführung der SevenOne Entertainment Group."

