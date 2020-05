"Nur Venedig hat mehr Kanäle": Pluto TV startet Kampagne

© Pluto TV

Anfang 2019 hat Viacom den werbefinanzierten Streamingdienst Pluto TV übernommen und seither auch deutlich ausgebaut. Allein seit Anfang April kamen 24 weitere Channels hinzu. Nun geht man in die Werbe-Offensive.



ViacomCBS rührt ab sofort kräftig die Werbetrommel für seinen werbefinanzierten Streamingdienst Pluto TV, dessen Angebot in den vergangenen Wochen nochmal kräftig aufgestockt worden ist. So sind seit Anfang April 24 weitere Channels hinzugekommen, was die Gesamtzahl der Kanäle nun auf über 75 steigen lässt. Unter anderem haben Serien des Viacom-Konzerns wie "SpongeBob Schwammkopf" oder "iCarly" eigene Channels bekommen. Auch die Zahl der MTV-Kanäle wurde aufgestockt.

"Die Zeit des werbefinanzierten Streamings ist da. Damit ist es jetzt auch an der Zeit, unsere allererste Werbekampagne in Europa unter der Überschrift 'Zapp rein' zu launchen und den Markenkern deutlich hervorzuheben: Pluto TV liefert ganz ohne Abo- und Passwortzwang für jedes Interesse und jede Stimmung einen Sender", sagt Olivier Jollet, Managing Director Europe von Pluto TV. Die zusammen mit der Berliner Werbeagentur DOJO entwickelte Image-Kampagne umfasst TV-Spots, Pre-Rolls und Banner sowie Social-Media-Elemente.

In der Kampagne wird zum Einen auf die große Anzahl an Kanälen verwiesen ("Willkommen zur Ü75-Party", "Nur Venedig hat mehr Kanäle"), zum Anderen auf die Tatsache, dass das Angebot anders als Netflix und Co. kostenfrei ist. So liest man auch Slogans wie "Wir haben’s Passwort vergessen. Eine App, 75 Channels – ohne Mitgliedschaft" oder "Zappen like it’s 1999. Eine App, 75 Channels – und jeder anders." Teils werden auch die konkreten Inhalte einzelner Channels hervorgehoben: "House of Karten. World Poker Tour – einer von 75 kostenlosen Channels". Bei den kurzen TV-Spots arbeitet man mit zweideutigen Aussagen wie "Was hast du an?".

Dominic Czaja, CEO von DOJO, zur Kampagnenidee: "Als Pluto auf uns zukam, waren wir begeistert vom breiten Spektrum des Entertainment-Angebots. Das Einzige, das sie noch nicht hatten, waren pfiffige Werbe-Headlines. Deswegen freuen wir uns, mit unserer Kampagne zur Programm-Vielfalt betragen zu können."

