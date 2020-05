Frank Rosin will Gastronomen in der Coronakrise helfen

© Kabel Eins/Willi Weber

Zuletzt hatte Kabel Eins "Rosins Restaurants" wegen schlechter Quoten aus dem Programm genommen, nun geht der TV-Koch beim Sender auf eine neue Mission. In "Rosins Restaurants - Jetzt erst recht!" will er Gastronomen helfen, die durch die Krise Probleme bekommen haben.



14.05.2020 - 14:44 Uhr von Timo Niemeier 14.05.2020 - 14:44 Uhr

Frank Rosin befindet sich wieder auf Rettungsmission für in Schwierigkeiten gekommene Gastronomen. Bei den jüngsten Dreharbeiten zu "Rosins Restaurants - Jetzt erst recht!", die am Mittwoch begonnen haben, spielt das Coronavirus eine wichtige Rolle. Konkret geht Rosin in den neuen Folgen zu Wirten, die durch die Krise in Schieflage geraten sind. Restaurants waren zuletzt ja über mehrere Wochen geschlossen, Fixkosten aber mussten weiterhin gezahlt werden. Nun dürfen Restaurants im ganzen Land wieder unter bestimmten Auflagen öffnen.

Anders als bei "Rosins Restaurants" wird Rosin auch nicht der einzige Experte vor der Kamera sein, der den Gastronomen hilft. Angekündigt sind auch Marken- und Consulting-Expertin Eva-Miriam Gerstner sowie Gastronomie-Unternehmer Thomas Hirschberger. Gemeinsam will das Trio die Restaurants retten und wieder für Geld in der Kasse sorgen. Gezeigt werden die Ausgaben von "Rosins Restaurants - Jetzt erst recht!" noch im Sommer, einen genauen Ausstrahlungstermin gibt es derzeit noch nicht.

Kabel Eins hatte erst Mitte März eine neue Staffel von "Rosins Restaurants" gestartet, damals kam das Coronavirus erst so richtig in Europa an und viele Staaten verhängten strenge Maßnahmen, um die Ausbreitung zu verhindern. Während News-Sendungen zu dieser Zeit sehr gefragt waren, tat sich Frank Rosin sehr schwer. Im Schnitt erzielten die drei gezeigten Ausgaben weniger als vier Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, Kabel Eins nahm das Format daher kurzerhand wieder aus dem Programm. Es liegen also noch ein paar neue Folgen im Archiv, die vor Corona entstanden sind. Produziert wird "Rosins Restaurants" von RedSeven Entertainment.

