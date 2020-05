Christian Balz wird Geschäftsführer der mecom fiction

© DWDL © mecom fiction

Die in München ansässige mecom fiction hat mit Christian Balz einen neuen Geschäftsführer. Er hat das Unternehmen mitten in der Coronakrise übernommen, sieht in der aktuell schwierigen Zeit aber auch Chancen für Produzenten.



14.05.2020 - 15:44 Uhr von Timo Niemeier 14.05.2020 - 15:44 Uhr

Christian Balz ist neuer Geschäftsführer der mecom fiction, einer Tochtergesellschaft der mecom-Gruppe. Das hat das Unternehmen nun bestätigt, Balz führt das Unternehmen bereits seit dem 1. Mai. Der Produzent kommt von Neue Bioskop Television und hat dort zuletzt die Reihe "Reiterhof Wildenstein" (ARD), "Das Tal der Mörder" (ZDF) und den Stalking-Thriller "Dein Leben gehört mir" (Sat.1) produziert.

Bis 2014 war Balz bei ProSiebenSat.1, wo er acht Jahre lang die fiktionalen Programme von ProSieben verantwortete. Seit 2017 gehört er zudem dem Vorstand des Produzentenverbandes an. Das Kerngeschäft von mecom fiction sind TV-Produktionen, zuletzt verantwortete man etwa "Unterm Birnbaum" (Arte, ZDF) und die Reihe "Über Lands" (ZDF). Darüber hinaus bietet das Unternehmen aber auch Dienstleistungen in den Bereichen visuelle Kommunikation, Video Marketing und Beratung an.

"Ich freue mich sehr, die Verantwortung für die mecom fiction in München zu übernehmen und eine unabhängige Firma mitzugestalten und aufzubauen. Wir werden für alle Sender und Plattformen Filme und Serien entwickeln und sowohl mit herausragenden etablierten Kreativen als auch jungen Talenten zusammenarbeiten. Trotz der existenziellen Probleme, in der sich die Produktionslandschaft aufgrund der Corona-Krise derzeit befindet, werden leidenschaftlich produzierte Projekte auch in Zukunft ihren Weg zum Zuschauer finden. Jede Krise birgt auch Chancen - für Produzent*innen besteht sie darin, dass wir enger zusammenrücken und neue Kooperationen eingehen", sagt Christian Balz in einem ersten Statement.

